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Миколаївський художник малює на місцях обстрілів

15 травня 2023 13:10
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Беженар Тетяна
журналіст
Миколаївський художник малює на місцях обстрілів
Малюнок на місці обстрілу. Фото: Миколаївська міська рада
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Миколаївський художник Дмитро Слепуха створює незвичайні малюнки. В ролі полотна —  місце, яке обстріляли російські окупанти.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.  

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На одну роботу художник витрачає 4-5 годин. Ескіз всюди однаковий — коло, обрамлене різними кольорами у вигляді спалаху, і напис "Пам'ятаємо". 

Нині існує вже 5 робіт у двох районах Миколаєва. Художник планує створити щонайменше 20 малюнків.

Зазначимо, у Миколаєві відкрилася фотовиставка "Нескорений Південь", яка присвячена подвигу українських прикордонників. Роботи вже були представлені в Одесі, далі у планах організаторів відвідати багато інших міст України.

Нагадаємо, Миколаївський хлібзавод, який постраждав внаслідок обстрілу в ніч на 13 травня, вже готується випікати хліб. Замовлення на хлібобулочні вироби вже почали надходити.

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