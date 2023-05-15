Николаевский художник рисует на местах обстрелов

Рисунок на месте обстрела. Фото: Николаевский городской совет

Николаевский художник Дмитрий Слепуха создает необычные рисунки. В качестве полотна — место, которое обстреляли российские оккупанты.

Об этом сообщает Николаевский городской совет.

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На одну работу художник тратит 4-5 часов. Эскиз везде одинаков — круг, обрамленный разными цветами в виде вспышки, и надпись "Помним".

В настоящее время существует уже 5 работ в двух районах Николаева. Художник планирует создать не менее 20 рисунков.

Отметим, в Николаеве открылась фотовыставка "Непокоренный Юг", посвященная подвигу украинских пограничников. Работы уже были представлены в Одессе, далее в планах организаторов посетить многие другие города Украины.

Напомним, Николаевский хлебзавод, пострадавший в результате обстрела в ночь на 13 мая, уже готовится выпекать хлеб. Заказы на хлебобулочные изделия уже начали поступать.