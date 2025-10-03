Одеса: інвестиційний кол-центр ошукував іноземців через Skylex LTD

Правоохоронці під час слідчих дій. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Створивши видимість успішного бізнесу, шахраї через інтернет виманювали гроші в українців та іноземців. Для цього було створено цілий кол-центр. Отримані гроші виводилися на криптогаманець. Головний офіс розташовувався в Одесі.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Реклама

Читайте також:

Деталі махінації

Організатором злочинної схеми став уродженець Дніпропетровської області, який проживав в Одесі. Він облаштував інвестиційний кол-центр у квартирі та набрав на роботу "менеджерів". Ті, своєю чергою, телефонували потенційним клієнтам та представлялися співробітниками інвестплатформи Skylex LTD. Вони переконували інвесторів у можливості швидкого й прозорого заробітку. Після отримання згоди надсилали через Telegram посилання для реєстрації на сайті. До цього вебресурсу був підв’язаний криптогаманець, на який і переводили кошти. Після переказу грошей у кабінеті користувача відображалася нібито зарахована сума, еквівалентна вкладеній. Та насправді кошти одразу потрапляли під контроль організаторів, а зв’язок із клієнтом припинявся.

За офіційними даними, наразі потерпілими у справі визнані п’ятеро громадян Казахстану та двоє українців. Їхні задокументовані збитки складають понад 92 тисячі доларів США. Водночас у правоохоронців є відомості, що жертвами схеми стали понад 1 500 іноземців. Криптогаманець, контрольований угрупованням, за 2024-2025 роки отримав понад 24 млн грн. Для ускладнення відстеження він керувався через приватний ключ, який не належав жодній відомій біржі чи сервісу.

Правоохоронці під час обшуків. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Як покарають

Правоохоронці провели низку обшуків, під час яких вилучили комп’ютерну техніку та документи, що підтверджують злочинну діяльність. Восьмеро учасників угруповання затримані, ще одного оголошено в розшук. Усім фігурантам повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах. Їм загрожує до 12 років в’язниці з конфіскацією майна.

Нагадаємо, ми писали, що на Одещині затримали чиновника, який вимагав хабарі. Також ми повідомляли, що на Миколаївщині затримали чиновника, який крав пальне у ЗСУ.