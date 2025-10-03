Одеса: інвестиційний кол-центр ошукував іноземців через Skylex LTD

Мільйонні заробітки на інвестиціях — в Одесі спіймали шахраїв
Створивши видимість успішного бізнесу, шахраї через інтернет виманювали гроші в українців та іноземців. Для цього було створено цілий кол-центр. Отримані гроші виводилися на криптогаманець. Головний офіс розташовувався в Одесі.
Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.
Деталі махінації
Організатором злочинної схеми став уродженець Дніпропетровської області, який проживав в Одесі. Він облаштував інвестиційний кол-центр у квартирі та набрав на роботу "менеджерів". Ті, своєю чергою, телефонували потенційним клієнтам та представлялися співробітниками інвестплатформи Skylex LTD. Вони переконували інвесторів у можливості швидкого й прозорого заробітку. Після отримання згоди надсилали через Telegram посилання для реєстрації на сайті. До цього вебресурсу був підв’язаний криптогаманець, на який і переводили кошти. Після переказу грошей у кабінеті користувача відображалася нібито зарахована сума, еквівалентна вкладеній. Та насправді кошти одразу потрапляли під контроль організаторів, а зв’язок із клієнтом припинявся.
За офіційними даними, наразі потерпілими у справі визнані п’ятеро громадян Казахстану та двоє українців. Їхні задокументовані збитки складають понад 92 тисячі доларів США. Водночас у правоохоронців є відомості, що жертвами схеми стали понад 1 500 іноземців. Криптогаманець, контрольований угрупованням, за 2024-2025 роки отримав понад 24 млн грн. Для ускладнення відстеження він керувався через приватний ключ, який не належав жодній відомій біржі чи сервісу.
Як покарають
Правоохоронці провели низку обшуків, під час яких вилучили комп’ютерну техніку та документи, що підтверджують злочинну діяльність. Восьмеро учасників угруповання затримані, ще одного оголошено в розшук. Усім фігурантам повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах. Їм загрожує до 12 років в’язниці з конфіскацією майна.
