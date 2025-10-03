Видео
Главная Одесса Миллионные заработки на инвестициях — в Одессе поймали мошенников

Миллионные заработки на инвестициях — в Одессе поймали мошенников

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 10:36
Одесса: инвестиционный колл-центр обманывал иностранцев через Skylex LTD
Правоохранители во время следственных действий. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Создав видимость успешного бизнеса, мошенники через интернет выманивали деньги у украинцев и иностранцев. Для этого был создан целый колл-центр. Полученные деньги выводились на криптокошелек. Главный офис располагался в Одессе.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Читайте также:

Детали махинации

Организатором преступной схемы стал уроженец Днепропетровской области, который проживал в Одессе. Он обустроил инвестиционный колл-центр в квартире и набрал на работу "менеджеров". Те, в свою очередь, звонили потенциальным клиентам и представлялись сотрудниками инвестплатформы Skylex LTD. Они убеждали инвесторов в возможности быстрого и прозрачного заработка. После получения согласия присылали через Telegram ссылку для регистрации на сайте. К этому веб-ресурсу был подвязан криптокошелек, на который и переводили средства. После перевода денег в кабинете пользователя отображалась якобы зачисленная сумма, эквивалентная вложенной. Но на самом деле средства сразу попадали под контроль организаторов, а связь с клиентом прекращалась.

По официальным данным, сейчас потерпевшими по делу признаны пятеро граждан Казахстана и двое украинцев. Их задокументированные убытки составляют более 92 тысяч долларов США. В то же время у правоохранителей есть сведения, что жертвами схемы стали более 1 500 иностранцев. Криптокошелек, контролируемый группировкой, за 2024-2025 годы получил более 24 млн грн. Для усложнения отслеживания он управлялся через частный ключ, который не принадлежал ни одной известной бирже или сервису.

Затримання шахраїв в Одесі
Правоохранители во время обысков. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Как накажут

Правоохранители провели ряд обысков, во время которых изъяли компьютерную технику и документы, подтверждающие преступную деятельность. Восемь участников группировки задержаны, еще один объявлен в розыск. Всем фигурантам сообщено о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, мы писали, что в Одесской области задержали чиновника, который требовал взятки. Также мы сообщали, что на Николаевщине задержали чиновника, который воровал топливо у ВСУ.

Одесса мошенничество Одесская область Криминал Новости Одессы мошенники
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
