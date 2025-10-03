Одесса: инвестиционный колл-центр обманывал иностранцев через Skylex LTD

Миллионные заработки на инвестициях — в Одессе поймали мошенников
Создав видимость успешного бизнеса, мошенники через интернет выманивали деньги у украинцев и иностранцев. Для этого был создан целый колл-центр. Полученные деньги выводились на криптокошелек. Главный офис располагался в Одессе.
Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.
Детали махинации
Организатором преступной схемы стал уроженец Днепропетровской области, который проживал в Одессе. Он обустроил инвестиционный колл-центр в квартире и набрал на работу "менеджеров". Те, в свою очередь, звонили потенциальным клиентам и представлялись сотрудниками инвестплатформы Skylex LTD. Они убеждали инвесторов в возможности быстрого и прозрачного заработка. После получения согласия присылали через Telegram ссылку для регистрации на сайте. К этому веб-ресурсу был подвязан криптокошелек, на который и переводили средства. После перевода денег в кабинете пользователя отображалась якобы зачисленная сумма, эквивалентная вложенной. Но на самом деле средства сразу попадали под контроль организаторов, а связь с клиентом прекращалась.
По официальным данным, сейчас потерпевшими по делу признаны пятеро граждан Казахстана и двое украинцев. Их задокументированные убытки составляют более 92 тысяч долларов США. В то же время у правоохранителей есть сведения, что жертвами схемы стали более 1 500 иностранцев. Криптокошелек, контролируемый группировкой, за 2024-2025 годы получил более 24 млн грн. Для усложнения отслеживания он управлялся через частный ключ, который не принадлежал ни одной известной бирже или сервису.
Как накажут
Правоохранители провели ряд обысков, во время которых изъяли компьютерную технику и документы, подтверждающие преступную деятельность. Восемь участников группировки задержаны, еще один объявлен в розыск. Всем фигурантам сообщено о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
