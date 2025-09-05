Відео
Головна Одеса Мінус катер і РЛС — українські воїни провели рейд у Чорному морі

Мінус катер і РЛС — українські воїни провели рейд у Чорному морі

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 14:30
Бійці ГУР знищили катер і техніку РФ у Чорному морі
Рейд ГУР у Чорному морі. Фото: скриншот із відео

 

Українська воєнна розвідка продовжує бити окупантів на всіх фронтах. Цього разу спецпризначенці здійснили успішний рейд у Чорному морі. Вони потопили російський катер, знищили техніку та ліквідували живу силу.

Читайте також:

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки України.

Що знищили

Спецпризначенці вийшли в море та атакували ворога. У результаті рейду було знищено катер типу БЛ-680, радіолокаційну станцію "Гарпун-Б" і комплекс радіоелектронної боротьби "Гроза". Крім того, розвідники спалили чотири антенно-фідерні пристрої.

Російські військові також зазнали втрат серед особового складу. Ця операція стала черговим ударом по окупаційних силах у Чорному морі.

Нагадаємо, ми писали, що у Криму знищено радіолокаційну станцію окупантів. Також ми повідомляли, що росіяни бояться використовувати свої кораблі у Чорному морі.

Одеса Чорне море Одеська область Новини Одеси море ГУР МО Украины
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
