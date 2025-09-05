Бойцы ГУР уничтожили катер и технику РФ в Черном море

Украинская военная разведка продолжает бить оккупантов на всех фронтах. На этот раз спецназовцы совершили успешный рейд в Черном море. Они потопили российский катер, уничтожили технику и ликвидировали живую силу.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Украины.

Что уничтожили

Спецназовцы вышли в море и атаковали врага. В результате рейда были уничтожены катер типа БЛ-680, радиолокационная станция "Гарпун-Б" и комплекс радиоэлектронной борьбы "Гроза". Кроме того, разведчики сожгли четыре антенно-фидерных устройства.

Российские военные также понесли потери среди личного состава. Эта операция стала очередным ударом по оккупационным силам в Черном море.

Напомним, мы писали, что в Крыму уничтожена радиолокационная станция оккупантов. Также мы сообщали, что россияне боятся использовать свои корабли в Черном море.