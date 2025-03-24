Нова система в порту Одеси — коли запрацює

Порт на Одещині. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одеському порту у травні 2025-го планується запустити у тестовому режимі DocPort — модуль управління рухом автотранспорту логістичної системи. Це значно прискорить час здійснення митних процедур під час оформлення суден.

Про це повідомив заступник голови ДП "АМПУ" В’ячеслав Харкавенко.

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Система DocPort

Модуль управління рухом автотранспорту логістичної портової системи DocPort вже працює в Дунайських портах та Чорноморську. Система дозволяє учасникам транспортного процесу ефективніше планувати заїзди, спрощує процедуру оформлення перепусток, підвищує пропускну спроможність та прискорює обробку вантажів. Суб’єктами Docport є державні органи контролю, портові оператори, морські агенти, а також компанії, що займаються транспортуванням і обробкою вантажів. До системи також залучені учасники, відповідальні за забезпечення технологічних процесів в акваторії.

Коли впровадять систему

У червні 2025 року розпочнеться впровадження модуля "Морське вікно" як складника DocPort. Його функціонал розроблений відповідно до стандартів IMO та передбачає перехід від паперового документообігу до електронного обміну даними між суднами та береговими службами.

"Це значно скоротить час на здійснення прикордонно-митних формальностей під час оформлення приходу та відходу суден, зменшить строки виконання вантажних операцій та обробки суден в портах та сприятиме зростанню інтенсивності вантажопереробки та залучення додаткових вантажів", — каже заступник голови ДП "АМПУ" В’ячеслав Харкавенко.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про безпеку в портах Одещини. А також про причини ударів по судах.