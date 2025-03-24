Новая система в порту Одессы — когда заработает

Таможенные процедуры в одесском порту станут проще — детали
В Одесском порту в мае 2025-го планируется запустить в тестовом режиме DocPort — модуль управления движением автотранспорта логистической системы. Это значительно ускорит время осуществления таможенных процедур при оформлении судов.
Об этом сообщил заместитель председателя ГП "АМПУ" Вячеслав Харкавенко.
Система DocPort
Модуль управления движением автотранспорта логистической портовой системы DocPort уже работает в Дунайских портах и в Черноморске. Система позволяет участникам транспортного процесса эффективнее планировать заезды, упрощает процедуру оформления пропусков, повышает пропускную способность и ускоряет обработку грузов. Субъектами Docport являются государственные органы контроля, портовые операторы, морские агенты, а также компании, занимающиеся транспортировкой и обработкой грузов. К системе также привлечены участники, ответственные за обеспечение технологических процессов в акватории.
Когда внедрят систему
В июне 2025 года начнется внедрение модуля "Морское окно" как составляющей DocPort. Его функционал разработан в соответствии со стандартами IMO и предусматривает переход от бумажного документооборота к электронному обмену данными между судами и береговыми службами.
"Это значительно сократит время на осуществление погранично-таможенных формальностей при оформлении прихода и отхода судов, уменьшит сроки выполнения грузовых операций и обработки судов в портах и будет способствовать росту интенсивности грузопереработки и привлечения дополнительных грузов", — говорит заместитель председателя ГП "АМПУ" Вячеслав Харкавенко.
Напомним, недавно мы писали о безопасности в портах Одесской области. А также о причинах ударов по судам.
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