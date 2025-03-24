Новая система в порту Одессы — когда заработает

Порт в Одесской области. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесском порту в мае 2025-го планируется запустить в тестовом режиме DocPort — модуль управления движением автотранспорта логистической системы. Это значительно ускорит время осуществления таможенных процедур при оформлении судов.

Об этом сообщил заместитель председателя ГП "АМПУ" Вячеслав Харкавенко.

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Система DocPort

Модуль управления движением автотранспорта логистической портовой системы DocPort уже работает в Дунайских портах и в Черноморске. Система позволяет участникам транспортного процесса эффективнее планировать заезды, упрощает процедуру оформления пропусков, повышает пропускную способность и ускоряет обработку грузов. Субъектами Docport являются государственные органы контроля, портовые операторы, морские агенты, а также компании, занимающиеся транспортировкой и обработкой грузов. К системе также привлечены участники, ответственные за обеспечение технологических процессов в акватории.

Когда внедрят систему

В июне 2025 года начнется внедрение модуля "Морское окно" как составляющей DocPort. Его функционал разработан в соответствии со стандартами IMO и предусматривает переход от бумажного документооборота к электронному обмену данными между судами и береговыми службами.

"Это значительно сократит время на осуществление погранично-таможенных формальностей при оформлении прихода и отхода судов, уменьшит сроки выполнения грузовых операций и обработки судов в портах и будет способствовать росту интенсивности грузопереработки и привлечения дополнительных грузов", — говорит заместитель председателя ГП "АМПУ" Вячеслав Харкавенко.

Напомним, недавно мы писали о безопасности в портах Одесской области. А также о причинах ударов по судам.