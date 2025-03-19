Одесский крановщик распространял видео с военными

Работник порта. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Приморский суд Одессы принял решение об аресте 41-летнего крановщика, который фиксировал на видео военные корабли ВСУ и портовую инфраструктуру. Кадры работника появлялись в TikTok, где собрали почти 100 тысяч просмотров.

Об этом сообщают журналисты издания "Судоходство".

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Подробности дела

По данным следствия, мужчина действовал в период с июля по ноябрь 2024 года, используя свое рабочее место как наблюдательный пункт. Он снимал причалы, движение военных судов и охрану объекта, после чего распространял материалы в соцсетях. Распространение такой информации могло угрожать обороноспособности страны и подвергать опасности ВСУ. Кроме того, подозреваемый придерживался антиукраинских взглядов и выражал поддержку политике РФ.

Какое наказание грозит

Мужчину обвиняют по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение сведений о ВСУ с возможностью их идентификации на местности). Ему грозит от 5 до 8 лет заключения. Подозреваемый будет находиться под стражей 60 суток с правом внесения залога в 121 тысячу гривен.

Напомним, недавно мы писали об уклонистах, которых задержали вблизи ПМР. А также об одессите, который помогал иностранцам с видами на жительство.