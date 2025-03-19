Одеський кранівник розповсюджував відео з військовими

Працівник порту. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Приморський суд Одеси ухвалив рішення про арешт 41-річного кранівника, який фіксував на відео військові кораблі ЗСУ та портову інфраструктуру. Кадри працівника з’являлися у TikTok, де зібрали майже 100 тисяч переглядів.

Про це ми дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

За даними слідства, чоловік діяв у період з липня по листопад 2024 року, використовуючи своє робоче місце як спостережний пункт. Він знімав причали, рух військових суден та охорону об’єкта, після чого поширював матеріали в соцмережах. Поширення такої інформації могло загрожувати обороноздатності країни та наражати на небезпеку ЗСУ. Крім того, підозрюваний дотримувався антиукраїнських поглядів та висловлював підтримку політиці РФ.

Яке покарання загрожує

Чоловіка звинувачують за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване розповсюдження відомостей про ЗСУ з можливістю їх ідентифікації на місцевості). Йому загрожує від 5 до 8 років ув’язнення. Підозрюваний перебуватиме під вартою 60 діб із правом внесення застави у 121 тисячу гривень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про ухилянтів, яких затримали поблизу ПМР. А також про одесита, який допомагав іноземцям з посвідками на проживання.