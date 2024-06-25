Шлях до повернення Криму Україні - посол Латвії

Посол Латвії Ілгварс Клява. Фото: РБК

Латвія зосередить свої зусилля на тому, щоб питання Криму залишалося в центрі уваги світової спільноти. Для звільнення тимчасово окупованого півострову від російських загарбників необхідно, щоб цивілізований світ об’єднав та скоординував свої сили.

Про це під час ІІІ Міжнародного форуму Експертної мережі Міжнародної Кримської платформи заявив Посол Латвійської Республіки Ілгварс Клява.

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На думку латвійського уряду, мілітаризація Криму матиме катастрофічні наслідки не тільки для України та її сусідів, але й для усього людства. Саме тому Латвійська Республіка продовжує підтримувати Україну у боротьбі за незалежність, адже це питання безпеки усього світу.

"Лише спільними діями ми зможемо відновити територіальну цілісність України та покарати винних. Що стосується Латвії, то вона буде стояти з Україною стільки, скільки потрібно", — зазначив Ілгварс Клява.

Посол Латвії про шлях до деокупації Криму. Фото: Укрінформ

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Нагадаємо, колишній премʼєр-міністр Великої Британії Брукс Ньюмарк наголосив на тому, що безпека в Чорному морі залежить від повернення Криму. Після деокупації півострову Путін ослабне та втратить впливових союзників, як Китай та Іран.

Також ми писали, що у відкритому доступі з’явилися супутникові знімки, які свідчать про те, що окупанти у Криму почали встановлювати бонові загородження. Росіяни розміщують їх на південно-східній частині Керченського мосту.

Однак ці загородження — не перепона для морських дронів України. Дрони Magura здатні пробивати морські фортифікації та точно вражати цілі, навіть під шквальним вогнем ворога.