Путь к возвращению Крыма Украине – посол Латвии

Посол Латвии Илгварс Клява. Фото: РБК

Латвия сосредоточит свои усилия на том, чтобы вопрос Крыма оставался в центре внимания мирового сообщества. Для освобождения временно оккупированного полуострова от русских захватчиков нужно, чтоб цивилизованный мир объединил и скоординировал свои силы.

Об этом во время ІІІ Международного форума Экспертной сети Международной Крымской платформы заявил Посол Латвийской Республики Илгварс Клява.

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По мнению латвийского правительства, милитаризация Крыма будет иметь катастрофические последствия не только для Украины и ее соседей, но и для всего человечества. Поэтому Латвийская Республика продолжает поддерживать Украину в борьбе за независимость, ведь это вопрос безопасности всего мира.

"Только совместными действиями мы сможем восстановить территориальную целостность Украины и наказать виновных. Что касается Латвии, то она будет стоять с Украиной столько, сколько нужно", — отметил Илгварс Клява.

Посол Латвии о пути к деоккупации Крыма. Фото: Укринформ

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Напомним, бывший премьер-министр Великобритании Брукс Ньюмарк отметил, что безопасность в Черном море зависит от возвращения Крыма. После деоккупации остров Путин ослабнет и потеряет таких влиятельных союзников, как Китай и Иран.

Также мы писали, что в открытом доступе появились спутниковые снимки, свидетельствующие о том, что оккупанты в Крыму начали устанавливать боновые заграждения. Россияне размещают их на юго-восточной части Керченского моста.

Однако эти заграждения — не преграда для морских дронов Украины. Дроны Magura способны пробивать морские фортификации и точно поражать цели даже под шквальным огнем врага.