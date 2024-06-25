Путь к возвращению Крыма Украине – посол Латвии

Международная поддержка поможет деоккупации Крыма
Латвия сосредоточит свои усилия на том, чтобы вопрос Крыма оставался в центре внимания мирового сообщества. Для освобождения временно оккупированного полуострова от русских захватчиков нужно, чтоб цивилизованный мир объединил и скоординировал свои силы.
Об этом во время ІІІ Международного форума Экспертной сети Международной Крымской платформы заявил Посол Латвийской Республики Илгварс Клява.
По мнению латвийского правительства, милитаризация Крыма будет иметь катастрофические последствия не только для Украины и ее соседей, но и для всего человечества. Поэтому Латвийская Республика продолжает поддерживать Украину в борьбе за независимость, ведь это вопрос безопасности всего мира.
"Только совместными действиями мы сможем восстановить территориальную целостность Украины и наказать виновных. Что касается Латвии, то она будет стоять с Украиной столько, сколько нужно", — отметил Илгварс Клява.
Больше про Крым
Напомним, бывший премьер-министр Великобритании Брукс Ньюмарк отметил, что безопасность в Черном море зависит от возвращения Крыма. После деоккупации остров Путин ослабнет и потеряет таких влиятельных союзников, как Китай и Иран.
Также мы писали, что в открытом доступе появились спутниковые снимки, свидетельствующие о том, что оккупанты в Крыму начали устанавливать боновые заграждения. Россияне размещают их на юго-восточной части Керченского моста.
Однако эти заграждения — не преграда для морских дронов Украины. Дроны Magura способны пробивать морские фортификации и точно поражать цели даже под шквальным огнем врага.
Читайте Новини.LIVE!