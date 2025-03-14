Не доїхав до частини — в Одесі судили військового

Військовий у наручниках. Фото ілюстративне: depositphotos

Чоловік не явився до військової частини для проходження служби, попри те, що військово-лікарська комісія його визнала повністю придатним. Через це на нього відкрили справу та скерували її до Суворівського суду Одеси.

Про це ми дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Офіційно безробітний уродженець Первомайська Миколаївської області потрапив до відділку ТЦК та СП. Звідти його спрямували на військово-лікарську комісію, яка своєю чергою одразу визнала його придатним до служби. Проте до своєї частини мобілізований не прибув, через що на нього відкрили кримінальне провадження. На суді фігурант повідомив, що він має проблеми з ногою, але результат ВЛК не оскаржував.

Що вирішив суд

Суворівський суд Одеси визнав його винним за ст.336 Кримінального Кодексу України (ухилення від призову). Враховуючи щире каяття, його звільнили від трьох років ув’язнення, що передбачає санкція статті, з іспитовим строком на 2 роки.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який зберігав вдома гранати. А також про вирок чоловіку, який відмовився проходити ВЛК.