Не доехал до части — в Одессе судили военного

Военный в наручниках. Фото иллюстративное: depositphotos

Мужчина не явился в воинскую часть для прохождения службы, несмотря на то, что военно-врачебная комиссия его признала полностью годным. Поэтому на него открыли дело и направили его в Суворовский суд Одессы.

Об этом мы узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Официально безработный уроженец Первомайска Николаевской области попал в отделение ТЦК и СП. Оттуда его направили на военно-врачебную комиссию, которая в свою очередь сразу признала его годным к службе. Однако в свою часть мобилизованный не прибыл, из-за чего на него открыли уголовное производство. На суде фигурант сообщил, что он у него проблемы с ногой, но результат ВВК не оспаривал.

Что решил суд

Суворовский суд Одессы признал его виновным по ст.336 Уголовного Кодекса Украины (уклонение от призыва). Учитывая искреннее раскаяние, его освободили от трех лет заключения, что предусматривает санкция статьи, с испытательным сроком на 2 года.

Напомним, недавно мы писали о военном, который хранил дома гранаты. А также о приговоре мужчине, который отказался проходить ВВК.