Модернізація дунайських портів на Одещині — що планується

Модернізація дунайських портів на Одещині — що планується

Дата публікації: 5 січня 2026 14:15
Модернізація портів Дунаю та зростання вантажообігу
Порт на Дунаї. Фото ілюстративне: Ізмаїльський порт

У 2026 році дунайські порти модернізують, щоб обробляти до 15 млн тонн вантажів на рік. Планують цифровізацію процесів, підвищення безпеки та створення мультимодальних хабів. Робота портів буде більш ефективною, а логістика — стабільною для експорту та імпорту. Також оптимізують адміністративні витрати і збережуть робочі місця.

Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій України.

Читайте також:

Модернізація портів

У міністерстві повідомили, що одним із пріоритетів залишається зміцнення морського та річкового транспорту України. Для розвитку дунайських портів у 2026 році планують:

  • створити єдину адміністрацію Дунайського кластера та перетворити державні стивідори на сучасні корпоративні підприємства;
  • максимально автоматизувати процеси у портах та розвинути Річкову інформаційну службу;
  • підвищити ефективність логістики до морських портів через мультимодальні рішення.

Очікується, що це дозволить забезпечити обробку не менше 15 млн тонн вантажів на рік, оптимізувати адміністративні витрати на 22 млн грн, зберегти понад 2000 робочих місць та стабільно працювати ПрАТ "УДП" на Дунаї в напрямку портів ЄС.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки суден зайшло до портів Одещини за 2025 рік. Також ми писали, що РФ подвоїла кількість обстрілів портової інфраструктури.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
