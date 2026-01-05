Модернизация портов Дуная и рост грузооборота и грузооборота

Порт на Дунае. Фото иллюстративное: Измаильский порт

В 2026 году дунайские порты модернизируют, чтобы обрабатывать до 15 млн тонн грузов в год. Планируют цифровизацию процессов, повышение безопасности и создание мультимодальных хабов. Работа портов будет более эффективной, а логистика — стабильной для экспорта и импорта. Также оптимизируют административные расходы и сохранят рабочие места.

Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины.

Модернизация портов

В министерстве сообщили, что одним из приоритетов остается укрепление морского и речного транспорта Украины. Для развития дунайских портов в 2026 году планируют:

создать единую администрацию Дунайского кластера и превратить государственные стивидоры в современные корпоративные предприятия;

максимально автоматизировать процессы в портах и развить Речную информационную службу;

повысить эффективность логистики к морским портам через мультимодальные решения.

Ожидается, что это позволит обеспечить обработку не менее 15 млн тонн грузов в год, оптимизировать административные расходы на 22 млн грн, сохранить более 2000 рабочих мест и стабильно работать ЧАО "УДП" на Дунае в направлении портов ЕС.

