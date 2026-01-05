Видео
Видео

Модернизация дунайских портов на Одесчине — что планируется

Модернизация дунайских портов на Одесчине — что планируется

Ua ru
Дата публикации 5 января 2026 14:15
Модернизация портов Дуная и рост грузооборота и грузооборота
Порт на Дунае. Фото иллюстративное: Измаильский порт

В 2026 году дунайские порты модернизируют, чтобы обрабатывать до 15 млн тонн грузов в год. Планируют цифровизацию процессов, повышение безопасности и создание мультимодальных хабов. Работа портов будет более эффективной, а логистика — стабильной для экспорта и импорта. Также оптимизируют административные расходы и сохранят рабочие места.

Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины.

Читайте также:

Модернизация портов

В министерстве сообщили, что одним из приоритетов остается укрепление морского и речного транспорта Украины. Для развития дунайских портов в 2026 году планируют:

  • создать единую администрацию Дунайского кластера и превратить государственные стивидоры в современные корпоративные предприятия;
  • максимально автоматизировать процессы в портах и развить Речную информационную службу;
  • повысить эффективность логистики к морским портам через мультимодальные решения.

Ожидается, что это позволит обеспечить обработку не менее 15 млн тонн грузов в год, оптимизировать административные расходы на 22 млн грн, сохранить более 2000 рабочих мест и стабильно работать ЧАО "УДП" на Дунае в направлении портов ЕС.

Напомним, мы сообщали о том, сколько судов зашло в порты Одесской области за 2025 год. Также мы писали, что РФ удвоила количество обстрелов портовой инфраструктуры.

Одесса Одесская область Дунай Одесский порт Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
