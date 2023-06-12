Молдова надала Україні гумдопомогу для ліквідації підтоплення

Гуманітарна допомога. Фото: ДСНС в Одеській області

Молдова надіслала в Одеську область гуманітарну допомогу для Херсонщини. Наразі проводиться робота щодо доставлення наданого майна на підтоплені території для допомоги населенню.

Про це повідомляє ДСНС в Одеській області.

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Допомога від Молдови

Уряд Республіки Молдови надав гуманітарну допомогу ДСНС України для ліквідації наслідків техногенної катастрофи, яка виникла внаслідок пошкодження Каховської гідроелектростанції.

"Гуманітарна допомога включає 2 насосні станції ПНС-110, 7 пластикових човнів "SAVA-500", 5 надувних човнів "Orion", 161 пару гумових чобіт, мотопомпу "PFPN 8/800", харчові продукти у вигляді консерв понад 63 тисячі",— йдеться у повідомленні.

Конвой гуманітарної допомоги прибув до Головного управління ДСНС України в Одеській області. Наразі проводиться робота щодо організації доставлення наданого майна на підтоплені території для допомоги населенню.

Порятунок тварин

Зазначимо, волонтери Animal SOS Odesa зібрали все необхідне для порятунку тварин у Херсонській області. До гуманітарної місії долучилися небайдужі одесити.

Нагадаємо, у Білгород-Дністровському районі рятувальники допомагають місцевому населенню долати наслідки ракетного удару, що стався 10 червня.