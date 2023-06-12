Молдова предоставила Украине гумдопомощь для ликвидации подтопления

Гуманитарная помощь. Фото: ГСЧС в Одесской области

Молдова направила в Одесскую область гуманитарную помощь Херсонщине. В настоящее время проводится работа по доставке предоставленного имущества на подтопленные территории для помощи населению.

Об этом сообщает ГСЧС в Одесской области.

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Помощь от Молдовы

Правительство Республики Молдовы предоставило гуманитарную помощь ГСЧС Украины для ликвидации последствий техногенной катастрофы, возникшей вследствие повреждения Каховской гидроэлектростанции.

"Гуманитарная помощь включает 2 насосные станции ПНС-110, 7 пластиковых лодок "SAVA-500", 5 надувных лодок "Orion", 161 пару резиновых сапог, мотопомпа "PFPN 8/800", пищевые продукты в виде консервов свыше 63 тысяч", — говорится в сообщении.

Конвой гуманитарной помощи прибыл в Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области. В настоящее время проводится работа по организации доставки предоставленного имущества на подтопленные территории для помощи населению.

Спасение животных

Отметим, волонтеры Animal SOS Odesa собрали все необходимое для спасения животных в Херсонской области К гуманитарной миссии присоединились неравнодушные одесситы.

Напомним, в Белгород-Днестровском районе спасатели помогают местному населению преодолевать последствия ракетного удара, произошедшего 10 июня.