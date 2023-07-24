Молдова засудила обстріл порту на Одещині

Знищений резервуар із зерном. Фото: ГУНП в Одеській області

В ніч на 24 липня окупанти вчергове обстріляли на Одещині портову інфраструктуру. В Міністерстві закордонних справ і євроінтеграції Молдови вважать, що це створює ризики для продовольчої безпеки.

Про це написали на сторінці в Twitter Міністерства закордонних справ і євроінтеграції Молдови.

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"Молдова засуджує російську атаку на українську цивільну інфраструктуру вздовж Дунаю поблизу румунського кордону. Ця атака створює значні ризики для експорту зерна з України, а також для продовольчої безпеки на регіональному та глобальному рівнях", — йдеться в повідомленні

Реакція МЗС Молдови на обстріл Одещини. Фото: скриншот

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Вночі 24 липня, збройні сили РФ здійснили атаку за допомогою безпілотних літальних апаратів типу "Shahed" на Одеську область. Понад чотири години лунала повітряна тривога. Атака призвела до зруйнування ангара, призначеного для зберігання зерна, та пошкодження резервуарів, які використовуються для збереження вантажів. Крім того, унаслідок атаки в одному з технічних приміщень спалахнула пожежа, яку вогнеборці зуміли ліквідувати.

В результаті нічної атаки дронами на портову інфраструктуру Одеської області семеро людей постраждали. Медики надали допомогу двом постраждалим прямо на місці "прильоту", а п'ять осіб були госпіталізовано до лікарень.