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Молдова осудила обстрел порта в Одесской области

24 июля 2023 14:50
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Анна Мурадова
Редактор
Молдова осудила обстрел порта в Одесской области
Уничтожен резервуар с зерном. Фото: ГУНП в Одесской области
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В ночь на 24 июля оккупанты в очередной раз обстреляли в Одесской области портовую инфраструктуру. В Министерстве иностранных дел и евроинтеграции Молдовы считают, что это создает риск для продовольственной безопасности.

Об этом написали на странице в Twitter Министерства иностранных дел и евроинтеграции Молдовы.

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"Молдова осуждает российскую атаку на украинскую гражданскую инфраструктуру вдоль Дуная вблизи румынской границы. Эта атака создает значительные риски для экспорта зерна из Украины, а также для продовольственной безопасности на региональном и глобальном уровнях", — говорится в сообщении.

Реакция МИД Молдовы на обстрел Одесской области. Фото: скриншот
Реакция МИД Молдовы на обстрел Одесской области. Фото: скриншот

Больше об обстреле порта на Дунае

Ночью 24 июля, вооруженные силы РФ совершили атаку с помощью беспилотных летательных аппаратов типа Shahed на Одесскую область. Более четырех часов звучала воздушная тревога. Атака привела к разрушению ангара, предназначенного для хранения зерна, и повреждению резервуаров, используемых для хранения грузов. Кроме того, в результате атаки в одном из технических помещений вспыхнул пожар, который огнеборцы сумели ликвидировать.

В результате ночной атаки дронами на портовую инфраструктуру Одесской области семь человек пострадали. Медики оказали помощь двум пострадавшим прямо на месте "прилета", а пять человек были госпитализированы в больницы.

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