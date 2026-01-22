Ціни на молочні продукти на Київському базарі в Одесі

Прилавок з молочною продукцією. Фото: Новини.LIVE

На Київському базарі в Одесі покупців на молочних рядах поменшало. Ті, хто приходить, беруть лише найнеобхідніше і малими порціями. Ціни залишаються високими, тож попит стримується. Продавці кажуть, що навіть постійні клієнти почали економити.

Журналісти Новини.LIVE побували на Київському ринку в Одесі та дізналися актуальні ціни на молочні продукти.

Ціни на молочку

На молочних рядах нині тихіше, ніж раніше. Покупці найчастіше обирають сир і масло, але беруть їх на кілька днів, а не про запас. Продавці помічають, що люди уважно рахують гроші й уникають великих покупок. Ціни на молочну продукцію на Київському базарі зараз такі:

сулугуні — 300 грн/кг

сир домашній — 470 грн/кг

коров’яча бринза — 250 грн/кг

масло домашнє зі сливок — 450 грн/кг

бринза овеча (молода) — 300 грн/кг

бринза козяча (молода) — 280 грн/кг

фета — 250 грн/кг

моцарела — 100 грн за упаковку

сир кисломолочний жирний — 220–230 грн/кг

Сири нв базары. Фото: Новини.LIVE

Окрім молочних продуктів, на прилавках є й інші домашні товари. Зокрема, яйця продають по 80 гривень за десяток, а домашня локшина коштує близько 300 гривень. Такі продукти також беруть невеликими об’ємами, здебільшого на кілька днів.

Попит на молочні продукти

Продавці пояснюють маленькі продажі тим, що покупці не готові витрачати одразу великі суми. Людмила розповідає, що зараз торгівля йде важче, ніж раніше.

"Люди беруть по 300 грамів сиру, масло — по 200 грамів. Грошей немає, купують на пару днів. Зараз тільки починається окот, молока ще небагато, трави немає — це теж відчувається", — розповіла продавчиня Людмила.

Продавчиня Людмила за прилавком. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми повідомляли про те, як змінилися ціни на фрукти в Одесі. Також ми писали про те, скільки коштує м'ясо на одеському базарі.