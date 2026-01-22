Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Молочка не по карману — как изменились цены на базаре Одессы

Молочка не по карману — как изменились цены на базаре Одессы

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 17:46
Цены на молочные продукты на Киевском базаре в Одессе
Прилавок с молочной продукцией. Фото: Новини.LIVE

На Киевском базаре в Одессе покупателей на молочных рядах стало меньше. Те, кто приходит, берут только самое необходимое и малыми порциями. Цены остаются высокими, поэтому спрос сдерживается. Продавцы говорят, что даже постоянные клиенты начали экономить.

Журналисты Новини.LIVE побывали на Киевском рынке в Одессе и узнали актуальные цены на молочные продукты.

Реклама
Читайте также:

Цены на молочку

На молочных рядах сейчас тише, чем раньше. Покупатели чаще всего выбирают сыр и масло, но берут их на несколько дней, а не впрок. Продавцы замечают, что люди внимательно считают деньги и избегают крупных покупок. Цены на молочную продукцию на Киевском базаре сейчас такие:

  • сулугуни — 300 грн/кг
  • сыр домашний — 470 грн/кг
  • коровья брынза — 250 грн/кг
  • масло домашнее из сливок — 450 грн/кг
  • брынза овечья (молодая) — 300 грн/кг
  • брынза козья (молодая) — 280 грн/кг
  • фета — 250 грн/кг
  • моцарелла — 100 грн за упаковку
  • творог кисломолочный жирный — 220-230 грн/кг
Ціни на молочку в Одесі
Сыры нв базары. Фото: Новини.LIVE

Кроме молочных продуктов, на прилавках есть и другие домашние товары. В частности, яйца продают по 80 гривен за десяток, а домашняя лапша стоит около 300 гривен. Такие продукты также берут небольшими объемами, в основном на несколько дней.

Спрос на молочные продукты

Продавцы объясняют маленькие продажи тем, что покупатели не готовы тратить сразу большие суммы. Людмила рассказывает, что сейчас торговля идет тяжелее, чем раньше.

"Люди берут по 300 граммов сыра, масло — по 200 граммов. Денег нет, покупают на пару дней. Сейчас только начинается окот, молока еще немного, травы нет — это тоже чувствуется",— рассказала продавщица Людмила.

Ціни на молочку в Одесі
Продавщица Людмила за прилавком. Фото: Новости.LIVE

Напомним, мы сообщали о том, как изменились цены на фрукты в Одессе. Также мы писали о том, сколько стоит мясо на одесском базаре.

Одесса рынок Одесская область Новости Одессы цены молочные продукты
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации