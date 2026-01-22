Цены на молочные продукты на Киевском базаре в Одессе

Прилавок с молочной продукцией. Фото: Новини.LIVE

На Киевском базаре в Одессе покупателей на молочных рядах стало меньше. Те, кто приходит, берут только самое необходимое и малыми порциями. Цены остаются высокими, поэтому спрос сдерживается. Продавцы говорят, что даже постоянные клиенты начали экономить.

Журналисты Новини.LIVE побывали на Киевском рынке в Одессе и узнали актуальные цены на молочные продукты.

Цены на молочку

На молочных рядах сейчас тише, чем раньше. Покупатели чаще всего выбирают сыр и масло, но берут их на несколько дней, а не впрок. Продавцы замечают, что люди внимательно считают деньги и избегают крупных покупок. Цены на молочную продукцию на Киевском базаре сейчас такие:

сулугуни — 300 грн/кг

сыр домашний — 470 грн/кг

коровья брынза — 250 грн/кг

масло домашнее из сливок — 450 грн/кг

брынза овечья (молодая) — 300 грн/кг

брынза козья (молодая) — 280 грн/кг

фета — 250 грн/кг

моцарелла — 100 грн за упаковку

творог кисломолочный жирный — 220-230 грн/кг

Сыры нв базары. Фото: Новини.LIVE

Кроме молочных продуктов, на прилавках есть и другие домашние товары. В частности, яйца продают по 80 гривен за десяток, а домашняя лапша стоит около 300 гривен. Такие продукты также берут небольшими объемами, в основном на несколько дней.

Спрос на молочные продукты

Продавцы объясняют маленькие продажи тем, что покупатели не готовы тратить сразу большие суммы. Людмила рассказывает, что сейчас торговля идет тяжелее, чем раньше.

"Люди берут по 300 граммов сыра, масло — по 200 граммов. Денег нет, покупают на пару дней. Сейчас только начинается окот, молока еще немного, травы нет — это тоже чувствуется",— рассказала продавщица Людмила.

Продавщица Людмила за прилавком. Фото: Новости.LIVE

Напомним, мы сообщали о том, как изменились цены на фрукты в Одессе. Также мы писали о том, сколько стоит мясо на одесском базаре.