Ціни на молочні продукти та яйця в Одесі 2025

Молочні продукти та яйця — які ціни в супермаркетах Одеси
В одеських супермаркетах широкий вибір молочних продуктів і яєць. На полицях — як бюджетні варіанти, так і преміум-продукція. Ціни залежать від бренду, жирності та об’єму, тож кожен може знайти щось на свій смак і гаманець.
Новини.LIVE завітали до одного із супермаркетів Одеси та дізналися, який вибір є на молочні продукти.
Асортимент товарів
Асортимент молочної продукції в одеських магазинах залишається стабільним, а ціни варіюються залежно від виробника та виду продукту. Є як звичайне молоко, кефір чи сметана, так і безлактозні товари, які коштують дорожче. Сири також представлені у різних цінових категоріях — від бринзи до м’яких сирів типу фелата. Покупці мають змогу обрати як українські бренди, так і продукцію міжнародних виробників.
Ціни на молочні продукти та яйця
Сири:
- Premialle Felata — 68,49 грн / 160 г,
- Ферма Фелатта — 64,99 грн / 180 г,
- Ферма бринза — 56,99 грн / 180 г.
Молоко:
- Селянське 2,5% — 67,99 грн / 950 г,
- Селянське 3,2% — 78,49 грн / 950 г,
- Простораше 1% — 54,99 грн / 870 г,
- Простораше 2,5% — 57,49 грн / 870 г.
Кефір:
- Простораше 2,5% — 65,99 грн / 870 г,
- Яготинський 2,5% — 43,19 грн / 450 г.
Йогурт:
- Галичина Карпатський безлактозний 3% — 38,99 грн / 280 г.
Кисломолочний сир:
- Волошкове поле безлактозний 5% — 98,99 грн / 330 г,
- Молокія безлактозний 5% — 117 грн / 350 г,
- Яготинський безлактозний 5% — 114 грн / 350 г,
- President 0,2% — 63,99 грн / 300 г,
- President 5% — 65,99 грн / 300 г,
- President 9% — 69,99 грн / 300 г.
Сметана:
- Простораше 15% — 54,49 грн / 300 г,
- Простораше 20% — 63,99 грн / 300 г,
- Яготинський 15% — 27,99 грн / 180 г,
- Яготинський 20% — 35,99 грн / 180 г.
Яйця:
- Квочка XL — 95,49 грн / 10 шт,
- Премія, вища категорія — 79,49 грн / 10 шт,
- Від доброї курки С1 — 84,99 грн / 10 шт.
Ціни показують, що вибір у супермаркетах Одеси справді різноманітний. Покупці можуть знайти як доступні товари щоденного вжитку, так і більш дорогі, безлактозні або преміум-продукти. Різниця в ціні залежить насамперед від виробника та типу упаковки.
Нагадаємо, ми повідомляли про те, що в Одесі м'ясо скоро стане розкішшю через високі ціни. Також ми писали, що ціни на овочі в Одесі стрімко зросли.
Читайте Новини.LIVE!