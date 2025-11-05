Ціни на молочні продукти та яйця в Одесі 2025

Молочні продукти в супермаркеті. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В одеських супермаркетах широкий вибір молочних продуктів і яєць. На полицях — як бюджетні варіанти, так і преміум-продукція. Ціни залежать від бренду, жирності та об’єму, тож кожен може знайти щось на свій смак і гаманець.

Новини.LIVE завітали до одного із супермаркетів Одеси та дізналися, який вибір є на молочні продукти.

Асортимент товарів

Асортимент молочної продукції в одеських магазинах залишається стабільним, а ціни варіюються залежно від виробника та виду продукту. Є як звичайне молоко, кефір чи сметана, так і безлактозні товари, які коштують дорожче. Сири також представлені у різних цінових категоріях — від бринзи до м’яких сирів типу фелата. Покупці мають змогу обрати як українські бренди, так і продукцію міжнародних виробників.

Ціни на молочні продукти та яйця

Сири:

Premialle Felata — 68,49 грн / 160 г,

Ферма Фелатта — 64,99 грн / 180 г,

Ферма бринза — 56,99 грн / 180 г.

М'які сири в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Молоко:

Селянське 2,5% — 67,99 грн / 950 г,

Селянське 3,2% — 78,49 грн / 950 г,

Простораше 1% — 54,99 грн / 870 г,

Простораше 2,5% — 57,49 грн / 870 г.

Ціни на молоко в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Кефір:

Простораше 2,5% — 65,99 грн / 870 г,

Яготинський 2,5% — 43,19 грн / 450 г.

Йогурт:

Галичина Карпатський безлактозний 3% — 38,99 грн / 280 г.

Кефір на прилавку супермаркету. Фото: Новини.LIVE

Кисломолочний сир:

Волошкове поле безлактозний 5% — 98,99 грн / 330 г,

Молокія безлактозний 5% — 117 грн / 350 г,

Яготинський безлактозний 5% — 114 грн / 350 г,

President 0,2% — 63,99 грн / 300 г,

President 5% — 65,99 грн / 300 г,

President 9% — 69,99 грн / 300 г.

Вибір кисломолочного сиру в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Сметана:

Простораше 15% — 54,49 грн / 300 г,

Простораше 20% — 63,99 грн / 300 г,

Яготинський 15% — 27,99 грн / 180 г,

Яготинський 20% — 35,99 грн / 180 г.

Акції на сметану в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Яйця:

Квочка XL — 95,49 грн / 10 шт,

Премія, вища категорія — 79,49 грн / 10 шт,

Від доброї курки С1 — 84,99 грн / 10 шт.

Упаковки з яйцями в холодильнику. Фото: Новини.LIVE

Ціни показують, що вибір у супермаркетах Одеси справді різноманітний. Покупці можуть знайти як доступні товари щоденного вжитку, так і більш дорогі, безлактозні або преміум-продукти. Різниця в ціні залежить насамперед від виробника та типу упаковки.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що в Одесі м'ясо скоро стане розкішшю через високі ціни. Також ми писали, що ціни на овочі в Одесі стрімко зросли.