Головна Одеса Молочні продукти та яйця — які ціни в супермаркетах Одеси

Молочні продукти та яйця — які ціни в супермаркетах Одеси

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 18:00
Оновлено: 17:31
Ціни на молочні продукти та яйця в Одесі 2025
Молочні продукти в супермаркеті. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В одеських супермаркетах широкий вибір молочних продуктів і яєць. На полицях — як бюджетні варіанти, так і преміум-продукція. Ціни залежать від бренду, жирності та об’єму, тож кожен може знайти щось на свій смак і гаманець.

Новини.LIVE завітали до одного із супермаркетів Одеси та дізналися, який вибір є на молочні продукти.

Асортимент товарів

Асортимент молочної продукції в одеських магазинах залишається стабільним, а ціни варіюються залежно від виробника та виду продукту. Є як звичайне молоко, кефір чи сметана, так і безлактозні товари, які коштують дорожче. Сири також представлені у різних цінових категоріях — від бринзи до м’яких сирів типу фелата. Покупці мають змогу обрати як українські бренди, так і продукцію міжнародних виробників.

Ціни на молочні продукти та яйця

Сири:

  • Premialle Felata — 68,49 грн / 160 г, 
  • Ферма Фелатта — 64,99 грн / 180 г, 
  • Ферма бринза — 56,99 грн / 180 г.
Ціни на молочні продукти в Одесі
М'які сири в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Молоко: 

  • Селянське 2,5% — 67,99 грн / 950 г,
  • Селянське 3,2% — 78,49 грн / 950 г, 
  • Простораше 1% — 54,99 грн / 870 г, 
  • Простораше 2,5% — 57,49 грн / 870 г.
Ціни на молочні продукти в Одесі
Ціни на молоко в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Кефір:

  • Простораше 2,5% — 65,99 грн / 870 г, 
  • Яготинський 2,5% — 43,19 грн / 450 г.

Йогурт: 

  • Галичина Карпатський безлактозний 3% — 38,99 грн / 280 г.
Ціни на молочні продукти в Одесі
Кефір на прилавку супермаркету. Фото: Новини.LIVE

Кисломолочний сир:

  • Волошкове поле безлактозний 5% — 98,99 грн / 330 г, 
  • Молокія безлактозний 5% — 117 грн / 350 г,
  • Яготинський безлактозний 5% — 114 грн / 350 г, 
  • President 0,2% — 63,99 грн / 300 г, 
  • President 5% — 65,99 грн / 300 г,
  • President 9% — 69,99 грн / 300 г.
Ціни на молочні продукти в Одесі
Вибір кисломолочного сиру в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Сметана: 

  • Простораше 15% — 54,49 грн / 300 г, 
  • Простораше 20% — 63,99 грн / 300 г,
  • Яготинський 15% — 27,99 грн / 180 г, 
  • Яготинський 20% — 35,99 грн / 180 г.
Ціни на молочні продукти в Одесі
Акції на сметану в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Яйця: 

  • Квочка XL — 95,49 грн / 10 шт,
  • Премія, вища категорія — 79,49 грн / 10 шт,
  • Від доброї курки С1 — 84,99 грн / 10 шт.
Ціни на молочні продукти в Одесі
Упаковки з яйцями в холодильнику. Фото: Новини.LIVE

Ціни показують, що вибір у супермаркетах Одеси справді різноманітний. Покупці можуть знайти як доступні товари щоденного вжитку, так і більш дорогі, безлактозні або преміум-продукти. Різниця в ціні залежить насамперед від виробника та типу упаковки. 

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що в Одесі м'ясо скоро стане розкішшю через високі ціни. Також ми писали, що ціни на овочі в Одесі стрімко зросли.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
