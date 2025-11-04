Ціни на м’ясо в Одесі — скільки коштує свинина та курка

М'ясна вітрина в супермаркеті Одеси. Фото: Новини.LIVE

Ціни на м’ясо в одеських супермаркетах залишаються високими. Навіть найпростіші продукти із птиці подорожчали, а вартість свинини та індички вже наближається до рівня делікатесів. Для багатьох покупців такі ціни стають серйозним випробуванням для сімейного бюджету.

Журналісти Новини.LIVE сходили в супермаркет та дізналися скільки коштує м'ясо в Одесі.

Реклама

Читайте також:

Вибір м'яса

У магазинах Одеси вартість м’яса суттєво відрізняється залежно від виду та обробки. Найдорожче коштують мариновані вироби та м’ясо індички, трохи дешевше — свіжа свинина. Курятина залишається доступнішою, проте й вона за останні місяці подорожчала. Ціни на охолоджену крольчатину також високі — це один із найдорожчих видів м’яса в супермаркетах міста.

Ціни на м'ясо

Мариноване м’ясо:

Курка домашня табака — 18,40 грн/100 г,

Свинина для буженини по-домашньому — 30,37 грн/100 г,

Свиняча буженина по-домашньому — 30,37 грн/100 г,

Свинячі реберця у маринаді — 29,90 грн/100 г,

Свинячий рулет у спеціях — 30,91 грн/100 г,

Буженина з філе індички — 39,28 грн/100 г.

Вітрина з маринований м'ясом. Фото: Новини.LIVE

Свіжа свинина також недешева:

окіст для шніцеля — 219 грн/кг,

стейк з корейки — 353,29 грн/кг,

стейк биток — 299 грн/кг,

грудинка — 23,40 грн/100 г,

ребро — 24,90 грн/100 г,

рулька та гомілка — 12,40 грн/100 г,

корейка — 30,99 грн/100 г,

ошийок — 32,99 грн/100 г.

Шматки свинини на прилавку. Фото: Новини.LIVE

М’ясо птиці та кролика трохи доступніше, але теж не дешеве:

гомілка куряча — 11,49–16,40 грн/100 г,

куряче філе — 22,99–24,14 грн/100 г,

крило — 10,40 грн/100 г,

медальйон індичий — 19,49 грн/100 г,

м’ясо стегна індички — 33,74 грн/кг,

кролятина — 31,90–34,90 грн/100 г.

Курка в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Попри стабільний попит, ціни на м’ясо залишаються високими, особливо перед зимовим сезоном. Покупці дедалі частіше віддають перевагу дешевшим видам м’яса або купують менші порції, щоб утримати витрати на харчі в межах можливого.

Нагадаємо, ми писали, скільки в супермаркеті Одеси коштують овочі. Також ми повідомляли про те, які ціни на рибу та морські делікатеси.