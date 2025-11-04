Ціни на м’ясо в Одесі — скільки коштує свинина та курка

Ціни неприємно шокують — вартість м'яса в супермаркетах Одеси
Ціни на м’ясо в одеських супермаркетах залишаються високими. Навіть найпростіші продукти із птиці подорожчали, а вартість свинини та індички вже наближається до рівня делікатесів. Для багатьох покупців такі ціни стають серйозним випробуванням для сімейного бюджету.
Журналісти Новини.LIVE сходили в супермаркет та дізналися скільки коштує м'ясо в Одесі.
Вибір м'яса
У магазинах Одеси вартість м’яса суттєво відрізняється залежно від виду та обробки. Найдорожче коштують мариновані вироби та м’ясо індички, трохи дешевше — свіжа свинина. Курятина залишається доступнішою, проте й вона за останні місяці подорожчала. Ціни на охолоджену крольчатину також високі — це один із найдорожчих видів м’яса в супермаркетах міста.
Ціни на м'ясо
Мариноване м’ясо:
- Курка домашня табака — 18,40 грн/100 г,
- Свинина для буженини по-домашньому — 30,37 грн/100 г,
- Свиняча буженина по-домашньому — 30,37 грн/100 г,
- Свинячі реберця у маринаді — 29,90 грн/100 г,
- Свинячий рулет у спеціях — 30,91 грн/100 г,
- Буженина з філе індички — 39,28 грн/100 г.
Свіжа свинина також недешева:
- окіст для шніцеля — 219 грн/кг,
- стейк з корейки — 353,29 грн/кг,
- стейк биток — 299 грн/кг,
- грудинка — 23,40 грн/100 г,
- ребро — 24,90 грн/100 г,
- рулька та гомілка — 12,40 грн/100 г,
- корейка — 30,99 грн/100 г,
- ошийок — 32,99 грн/100 г.
М’ясо птиці та кролика трохи доступніше, але теж не дешеве:
- гомілка куряча — 11,49–16,40 грн/100 г,
- куряче філе — 22,99–24,14 грн/100 г,
- крило — 10,40 грн/100 г,
- медальйон індичий — 19,49 грн/100 г,
- м’ясо стегна індички — 33,74 грн/кг,
- кролятина — 31,90–34,90 грн/100 г.
Попри стабільний попит, ціни на м’ясо залишаються високими, особливо перед зимовим сезоном. Покупці дедалі частіше віддають перевагу дешевшим видам м’яса або купують менші порції, щоб утримати витрати на харчі в межах можливого.
