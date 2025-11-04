Видео
Цены неприятно шокируют — стоимость мяса в супермаркетах Одессы

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 17:55
обновлено: 16:26
Цены на мясо в Одессе - сколько стоит свинина и курица
Мясная витрина в супермаркете Одессы. Фото: Новини.LIVE

Цены на мясо в одесских супермаркетах остаются высокими. Даже самые простые продукты из птицы подорожали, а стоимость свинины и индейки уже приближается к уровню деликатесов. Для многих покупателей такие цены становятся серьезным испытанием для семейного бюджета.

Журналисты Новини.LIVE сходили в супермаркет и узнали сколько стоит мясо в Одессе.

Читайте также:

Выбор мяса

В магазинах Одессы стоимость мяса существенно отличается в зависимости от вида и обработки. Дороже всего стоят маринованные изделия и мясо индейки, немного дешевле — свежая свинина. Курятина остается более доступной, однако и она за последние месяцы подорожала. Цены на охлажденную крольчатину также высокие — это один из самых дорогих видов мяса в супермаркетах города.

Цены на мясо

Маринованное мясо:

  • Курица домашняя табака — 18,40 грн/100 г,
  • Свинина для буженины по-домашнему — 30,37 грн/100 г,
  • Свиная буженина по-домашнему — 30,37 грн/100 г,
  • Свиные ребрышки в маринаде — 29,90 грн/100 г,
  • Свиной рулет в специях — 30,91 грн/100 г,
  • Буженина из филе индейки — 39,28 грн/100 г.
Ціни на м'ясо в Одесі в супермаркеті
Витрина с маринованным мясом. Фото: Новини.LIVE

Свежая свинина также недешевая:

  • окорок для шницеля — 219 грн/кг,
  • стейк из корейки — 353,29 грн/кг,
  • стейк биток — 299 грн/кг,
  • грудинка — 23,40 грн/100 г,
  • ребро — 24,90 грн/100 г,
  • рулька и голень — 12,40 грн/100 г,
  • корейка — 30,99 грн/100 г,
  • ошеек — 32,99 грн/100 г.
Ціни на м'ясо в Одесі в супермаркеті
Куски свинины в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Мясо птицы и кролика немного доступнее, но тоже не дешевое:

  • голень куриная — 11,49-16,40 грн/100 г,
  • куриное филе — 22,99-24,14 грн/100 г,
  • крыло — 10,40 грн/100 г,
  • медальон индюшиный — 19,49 грн/100 г,
  • мясо бедра индейки — 33,74 грн/кг,
  • крольчатина — 31,90-34,90 грн/100 г.
Ціни на м'ясо в Одесі в супермаркеті
Курица в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на стабильный спрос, цены на мясо остаются высокими, особенно перед зимним сезоном. Покупатели все чаще отдают предпочтение более дешевым видам мяса или покупают меньшие порции, чтобы удержать расходы на продукты в пределах возможного.

Напомним, мы писали, сколько в супермаркете Одессы стоят овощи. Также мы сообщали, какие цены на рыбу и морские деликатесы.

Одесса Одесская область мясо Новости Одессы цены супермаркет
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
