Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Молочные продукты и яйца — какие цены в супермаркетах Одессы

Молочные продукты и яйца — какие цены в супермаркетах Одессы

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 18:00
обновлено: 17:31
Цены на молочные продукты и яйца в Одессе 2025 года
Молчные продукты в супермаркете. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В одесских супермаркетах широкий выбор молочных продуктов и яиц. На полках — как бюджетные варианты, так и премиум-продукция. Цены зависят от бренда, жирности и объема, поэтому каждый может найти что-то на свой вкус и кошелек.

Новини.LIVE посетили один из супермаркетов Одессы и узнали, какой выбор есть на молочные продукты.

Реклама
Читайте также:

Ассортимент товаров

Ассортимент молочной продукции в одесских магазинах остается стабильным, а цены варьируются в зависимости от производителя и вида продукта. Есть как обычное молоко, кефир или сметана, так и безлактозные товары, которые стоят дороже. Сыры также представлены в разных ценовых категориях - от брынзы до мягких сыров типа фелата. Покупатели могут выбрать как украинские бренды, так и продукцию международных производителей.

Цены на молочные продукты и яйца

Сыры:

  • Premialle Felata — 68,49 грн / 160 г,
  • Ферма Фелатта — 64,99 грн / 180 г,
  • Ферма брынза — 56,99 грн/180 г.
Ціни на молочні продукти в Одесі
Мягкие сыры в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Молоко:

  • Селянское 2,5% — 67,99 грн / 950 г,
  • Селянское 3,2% — 78,49 грн/950 г,
  • Простораше 1% — 54,99 грн / 870 г,
  • Простораше 2,5% — 57,49 грн/870 г.
Ціни на молочні продукти в Одесі
Цены на молоко в Одессе. Фото. Новини.LIVE

Кефир:

  • Простораше 2,5% — 65,99 грн/870 г,
  • Яготинский 2,5% — 43,19 грн/450 г.

Йогурт:

  • Галичина Карпатский безлактозный 3% — 38,99 грн/280 г.
Ціни на молочні продукти в Одесі
Кефир на прилавке супермаркета. Фото: Новини.LIVE

Кисломолочный творог:

  • Волошковое поле безлактозный 5% — 98,99 грн / 330 г,
  • Молокия безлактозный 5% — 117 грн / 350 г,
  • Яготинский безлактозный 5% — 114 грн/350 г,
  • President 0,2% — 63,99 грн/300 г,
  • President 5% — 65,99 грн/300 г,
  • President 9% — 69,99 грн/300 г.
Ціни на молочні продукти в Одесі
Выбор кисломолочного сыра в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Сметана:

  • Простораше 15% — 54,49 грн/300 г,
  • Простораше 20% — 63,99 грн/300 г,
  • Яготинский 15% — 27,99 грн/180 г,
  • Яготинский 20% — 35,99 грн/180 г.
Ціни на молочні продукти в Одесі
Акции на сметану в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Яйца:

  • Квочка XL — 95,49 грн/10 шт,
  • Премия, высшая категория — 79,49 грн/10 шт,
  • От хорошей курицы С1 — 84,99 грн/10 шт.
Ціни на молочні продукти в Одесі
Упаковки с яйцами в холодильнике. Фото: Новини.LIVE

Цены показывают, что выбор в супермаркетах Одессы действительно разнообразен. Покупатели могут найти как доступные товары ежедневного потребления, так и более дорогие, безлактозные или премиум-продукты. Разница в цене зависит прежде всего от производителя и типа упаковки.

Напомним, мы сообщали о том, что в Одессе мясо скоро станет роскошью из-за высоких цен. Также мы писали, что цены на овощи в Одессе быстро выросли.

Одесса Одесская область Новости Одессы цены молоко молочные продукты
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации