Цены на молочные продукты и яйца в Одессе 2025 года

Молчные продукты в супермаркете. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В одесских супермаркетах широкий выбор молочных продуктов и яиц. На полках — как бюджетные варианты, так и премиум-продукция. Цены зависят от бренда, жирности и объема, поэтому каждый может найти что-то на свой вкус и кошелек.

Новини.LIVE посетили один из супермаркетов Одессы и узнали, какой выбор есть на молочные продукты.

Реклама

Читайте также:

Ассортимент товаров

Ассортимент молочной продукции в одесских магазинах остается стабильным, а цены варьируются в зависимости от производителя и вида продукта. Есть как обычное молоко, кефир или сметана, так и безлактозные товары, которые стоят дороже. Сыры также представлены в разных ценовых категориях - от брынзы до мягких сыров типа фелата. Покупатели могут выбрать как украинские бренды, так и продукцию международных производителей.

Цены на молочные продукты и яйца

Сыры:

Premialle Felata — 68,49 грн / 160 г,

Ферма Фелатта — 64,99 грн / 180 г,

Ферма брынза — 56,99 грн/180 г.

Мягкие сыры в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Молоко:

Селянское 2,5% — 67,99 грн / 950 г,

Селянское 3,2% — 78,49 грн/950 г,

Простораше 1% — 54,99 грн / 870 г,

Простораше 2,5% — 57,49 грн/870 г.

Цены на молоко в Одессе. Фото. Новини.LIVE

Кефир:

Простораше 2,5% — 65,99 грн/870 г,

Яготинский 2,5% — 43,19 грн/450 г.

Йогурт:

Галичина Карпатский безлактозный 3% — 38,99 грн/280 г.

Кефир на прилавке супермаркета. Фото: Новини.LIVE

Кисломолочный творог:

Волошковое поле безлактозный 5% — 98,99 грн / 330 г,

Молокия безлактозный 5% — 117 грн / 350 г,

Яготинский безлактозный 5% — 114 грн/350 г,

President 0,2% — 63,99 грн/300 г,

President 5% — 65,99 грн/300 г,

President 9% — 69,99 грн/300 г.

Выбор кисломолочного сыра в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Сметана:

Простораше 15% — 54,49 грн/300 г,

Простораше 20% — 63,99 грн/300 г,

Яготинский 15% — 27,99 грн/180 г,

Яготинский 20% — 35,99 грн/180 г.

Акции на сметану в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Яйца:

Квочка XL — 95,49 грн/10 шт,

Премия, высшая категория — 79,49 грн/10 шт,

От хорошей курицы С1 — 84,99 грн/10 шт.

Упаковки с яйцами в холодильнике. Фото: Новини.LIVE

Цены показывают, что выбор в супермаркетах Одессы действительно разнообразен. Покупатели могут найти как доступные товары ежедневного потребления, так и более дорогие, безлактозные или премиум-продукты. Разница в цене зависит прежде всего от производителя и типа упаковки.

Напомним, мы сообщали о том, что в Одессе мясо скоро станет роскошью из-за высоких цен. Также мы писали, что цены на овощи в Одессе быстро выросли.