В Одесі відповіли на ініціативу щодо заборони російської музики

Вуличні музиканти в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Після чергового скандалу з російською музикою в нічному клубі Одеси одна із депутаток відправила запит на введення мораторію. У міській раді заявили, що мовне питання вже врегульоване державою, а заклади культури діють у межах закону.

Про це повідомила депутатка Одеської обласної ради Ярослава Вітко-Присяжнюк.

Реклама

Читайте також:

Відповідь на запит

За словами депутатки, її звернення стосувалося необхідності обмежити публічне виконання російськомовного культурного продукту в Одесі та області — після низки інцидентів, коли в місцевих клубах і закладах лунали пісні країни-агресора. У відповіді, підписаній керівником управління культури Одеської МВА Іваном Ліптугою, йдеться, що на державному рівні питання вже врегульовано, а норми мовного законодавства дотримуються.

"Українська мова — це дуже важливо. Ми робимо все для її поширення: закуповуємо книжки для бібліотек, проводимо культурні заходи державною мовою та нагадуємо закладам культури про обов’язкове виконання мовного закону", — йдеться у відповіді.

Водночас у документі зазначено, що відповідні установи ще раз поінформують про неприпустимість порушень мовного законодавства. Депутатка зауважила, що її звернення стосувалося саме мораторію на російську музику, а не загальних роз’яснень щодо важливості української мови.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що думають одесити про російську музику у суспільному просторі. Також ми писали, що в Одесі закрили комплекс, де грала російська музику.