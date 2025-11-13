Видео
Мораторий на русскую музыку в Одессе — что ответили в мэрии

Мораторий на русскую музыку в Одессе — что ответили в мэрии

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 10:13
обновлено: 10:09
В Одессе ответили на инициативу по запрету российской музыки
Уличные музыканты в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

После очередного скандала с русской музыкой в ночном клубе Одессы одна из депутаток отправила запрос на введение моратория. В городском совете заявили, что языковой вопрос уже урегулирован государством, а учреждения культуры действуют в рамках закона.

Об этом сообщила депутат Одесского областного совета Ярослава Витко-Присяжнюк.

Читайте также:

Ответ на запрос

По словам депутата, ее обращение касалось необходимости ограничить публичное исполнение русскоязычного культурного продукта в Одессе и области — после ряда инцидентов, когда в местных клубах и заведениях звучали песни страны-агрессора. В ответе, подписанном руководителем управления культуры Одесской МВА Иваном Липтугой, говорится, что на государственном уровне вопрос уже урегулирован, а нормы языкового законодательства соблюдаются.

"Украинский язык — это очень важно. Мы делаем все для его распространения: закупаем книги для библиотек, проводим культурные мероприятия на государственном языке и напоминаем учреждениям культуры об обязательном выполнении языкового закона", — говорится в ответе.

В то же время в документе указано, что соответствующие учреждения еще раз проинформируют о недопустимости нарушений языкового законодательства. Депутат отметила, что ее обращение касалось именно моратория на русскую музыку, а не общих разъяснений о важности украинского языка.

Напомним, мы сообщали о том, что думают одесситы о русской музыке в общественном пространстве. Также мы писали, что в Одессе закрыли комплекс, где играла русская музыку.

Одесса русский язык Одесская область Новости Одессы музыка запрет
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
