Температура морської води в Одесі 29 вересня 2025

Сьогодні, 29 вересня, в Одесі збережеться прохолодна осіння погода без опадів. Вдень температура повітря підніметься до +18 °C, вночі знизиться до +9 °C. Водночас море залишається доволі теплим, а подекуди навіть теплішим, ніж повітря.

Про це повідомляє Гідрометеорологічний Центр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

За даними синоптиків, в Одесі очікується мінлива хмарність і північно-східний вітер силою 7-12 м/с. Опадів синоптики не прогнозують. Вночі температура повітря складе +9…+11 °C, вдень — +16…+18 °C.

Температура морської води на узбережжі Одеси

Проте, попри свіжість у повітрі, море зберігає тепло. Температура води у Чорному морі біля Одеси триматиметься на рівні +17…+18 °C. Це означає, що навіть наприкінці вересня охочі ще можуть насолодитися коротким купальним сезоном.

Погода в Одеській області

В Одеській області також прогнозують мінливу хмарність без опадів. Нічна температура коливатиметься від +6...+11 °C, місцями знизиться до +2 °C. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +15…+20 °C. Видимість на автошляхах буде доброю.

