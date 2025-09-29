Температура морской воды в Одессе 29 сентября 2025 года

Люди отдыхают у моря в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 29 сентября, в Одессе сохранится прохладная осенняя погода без осадков. Днем температура воздуха поднимется до +18 °C, ночью снизится до +9 °C. В то же время море остается довольно теплым, а местами даже теплее, чем воздух.

Об этом сообщает Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

По данным синоптиков, в Одессе ожидается переменная облачность и северо-восточный ветер силой 7-12 м/с. Осадков синоптики не прогнозируют. Ночью температура воздуха составит +9...+11 °C, днем — +16...+18 °C.

Температура морской воды на побережье Одессы

Однако, несмотря на свежесть в воздухе, море сохраняет тепло. Температура воды в Черном море возле Одессы будет держаться на уровне +17...+18 °C. Это означает, что даже в конце сентября желающие еще могут насладиться коротким купальным сезоном.

Погода в Одесской области

В Одесской области также прогнозируют переменную облачность без осадков. Ночная температура будет колебаться от +6...+11 °C, местами снизится до +2 °C. Днем столбики термометров поднимутся до +15...+20 °C. Видимость на автодорогах будет хорошей.

