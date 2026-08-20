Погода в Одесі завтра: море потеплішає, опадів не буде

Люди відпочивають біля моря. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі у п’ятницю очікується суха та спекотна погода, а море стане трохи теплішим. Завтра, 21 серпня, синоптики прогнозують уже +22…+23 °C. Водночас на Одещині зберігатиметься серйозна пожежна небезпека.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Рівні пожежної небезпеки на території Одеської області 21 серпня. Фото: Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

Море в Одесі стане теплішим

За добу температура морської води біля Одеси підвищиться приблизно на один градус. У п’ятницю вона становитиме +22...+23 °C проти +21...+22 °C напередодні. Хвилювання моря прогнозують легким, а рівні води вздовж узбережжя залишатимуться безпечними.

На узбережжі буде без опадів. Вітер південний, 6-11 м/с. Температура повітря вночі становитиме +17...+22 °C, а вдень +27...+32 °C.

Погода в Одесі 21 серпня

У самому місті синоптики прогнозують мінливу хмарність, проте дощу не буде. Південний вітер сягатиме 7-12 м/с. Уночі повітря охолоне до +19...+21 °C. У денні години буде +28...+30 °C.

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По Одеській області також очікується суха погода з мінливою хмарністю. Температура вночі становитиме +16...+21 °C, удень повітря прогріється до +28...+33 °C. На автошляхах області видимість буде доброю.

Висока загроза пожеж

Окремо синоптики попереджають про пожежну небезпеку. Згідно з картою Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, на більшій частині Одещини 21 серпня прогнозують надзвичайний рівень пожежної небезпеки. У районі Ізмаїла та Болграда позначена тривала надзвичайна пожежна небезпека. В Одесі рівень небезпеки на карті позначений як високий.

Раніше Новини.LIVE писали, що на Одещині вдруге за кілька днів зафіксували масову загибель риби. Цього разу мертвого піленгаса виявили одразу біля двох сіл на Хаджибейському лимані. Фахівці відібрали воду на дослідження, щоб встановити причину замору.

Також Новини.LIVE повідомляли, що на півдні Одещини через критичне маловоддя почали примусово наповнювати водосховище Катлабух. Воду до нього подають із Дунаю за допомогою насосної станції. Крім того, водойми Одещини планують модернізувати. Першим етапом має стати реконструкція системи енергозабезпечення головної насосної станції Суворівської зрошувальної системи. Проєкт передбачає встановлення сонячної електростанції, систем накопичення енергії та модернізацію насосного обладнання.