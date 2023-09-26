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Морякам частіше відмовляють у підтвердженні звання через портал "Дія": в чому причина

26 вересня 2023 16:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Морякам частіше відмовляють у підтвердженні звання через портал "Дія": в чому причина
Моряки складають іспити. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За останній час помітно зросла кількість моряків, які включають до своїх заяв на підтвердження/підвищення звання на порталі "Дія посвідчення особи моряка" документи, що мають ознаки підробки. Зокрема йдеться про підробки продовження строку його дії посвідчення особи моряка.

Про це повідомив голова Адміністрації судноплавства Євгеній Ігнатенко.

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"Якщо ви маєте паспорт моряка, термін якого закінчився, при цьому не маєте змоги наразі бути присутнім в України, для того, щоб в законний спосіб подовжити термін дії цього документа. Тоді, краще замість копії посвідчення особи моряка додавайте до заяви копію іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України або іноземне громадянство", — зазначив голова Адміністрації судноплавства Євгеній Ігнатенко.

Допис Євгенія Ігнатенко. Фото: скриншот
Допис Євгенія Ігнатенко. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні перший моряк отримав кваліфікаційні документи онлайн, завдяки новій послузі "Дія". Тепер морякам не потрібно сплачувати незаконні грошові внески, а все необхідне можна зробити онлайн. 

Крім того, в Польщі відкрили новий простір під назвою MRS in Poland, де українські моряки матимуть змогу скласти комп'ютерний іспит CES 6.0 для підтвердження своїх кваліфікацій та присвоєння звання. Ця ініціатива стане важливим кроком для кадетів та випускників українських морських закладів, які виїжджають на обов'язкову практику з плавання, оскільки тепер вони зможуть офіційно підтвердити свою кваліфікацію та отримати робочий диплом.

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