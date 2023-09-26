Морякам чаще отказывают в подтверждении звания через портал "Дія": в чем причина
За последнее время заметно возросло количество моряков, включающих в свои заявления на подтверждение/повышение звания на портале "Дія удостоверения личности моряка" документы, имеющие признаки подделки. В частности, речь идет о подделках продления срока его удостоверения личности моряка.
Об этом сообщил глава Администрации судоходства Евгений Игнатенко.
Документы для моряков
"Если вы имеете паспорт моряка, срок которого истек, при этом нет возможности присутствовать в Украине, для того, чтобы законным образом продлить срок действия этого документа. Тогда, лучше вместо копии удостоверения личности моряка добавляйте к заявлению копию другого документа, что удостоверяет личность и подтверждает гражданство Украины или иностранное гражданство", — отметил глава Администрации судоходства Евгений Игнатенко.
Напомним, в Украине первый моряк получил квалификационные документы онлайн, благодаря новой услуге "Дія". Теперь морякам не нужно платить незаконные денежные взносы, а все необходимое можно сделать онлайн.
Кроме того, в Польше открыли новое пространство под названием MRS in Poland, где украинские моряки смогут сдать компьютерный экзамен CES 6.0 для подтверждения своих квалификаций и присвоения звания. Эта инициатива станет важным шагом для кадетов и выпускников украинских морских заведений, которые выезжают на обязательную практику плавания, поскольку теперь они смогут официально подтвердить свою квалификацию и получить рабочий диплом.