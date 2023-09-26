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Морякам чаще отказывают в подтверждении звания через портал "Дія": в чем причина

26 сентября 2023 16:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Морякам чаще отказывают в подтверждении звания через портал "Дія": в чем причина
Моряки сдают экзамены. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За последнее время заметно возросло количество моряков, включающих в свои заявления на подтверждение/повышение звания на портале "Дія удостоверения личности моряка" документы, имеющие признаки подделки. В частности, речь идет о подделках продления срока его удостоверения личности моряка.

Об этом сообщил глава Администрации судоходства Евгений Игнатенко.

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"Если вы имеете паспорт моряка, срок которого истек, при этом нет возможности присутствовать в Украине, для того, чтобы законным образом продлить срок действия этого документа. Тогда, лучше вместо копии удостоверения личности моряка добавляйте к заявлению копию другого документа, что удостоверяет личность и подтверждает гражданство Украины или иностранное гражданство", — отметил глава Администрации судоходства Евгений Игнатенко.

Сообщение Евгения Игнатенко. Фото: скриншот
Сообщение Евгения Игнатенко. Фото: скриншот

Напомним, в Украине первый моряк получил квалификационные документы онлайн, благодаря новой услуге "Дія". Теперь морякам не нужно платить незаконные денежные взносы, а все необходимое можно сделать онлайн.

Кроме того, в Польше открыли новое пространство под названием MRS in Poland, где украинские моряки смогут сдать компьютерный экзамен CES 6.0 для подтверждения своих квалификаций и присвоения звания. Эта инициатива станет важным шагом для кадетов и выпускников украинских морских заведений, которые выезжают на обязательную практику плавания, поскольку теперь они смогут официально подтвердить свою квалификацию и получить рабочий диплом.

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