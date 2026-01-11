Погода в Одесі 12 січня без снігу та з потеплінням

Жінка йде вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завтра, 12 січня, в Одесі збережеться морозна погода, але без снігу та опадів. Уже ввечері температура підніметься до нуля градусів. Проте на дорогах спостерігатиметься ожеледиця.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Попередження про ожеледицю. Фото: Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

Якою буде погода в Одесі

У ніч на понеділок температура повітря в Одесі опуститься до -7 °C, а відчуватиметься як -11 °C. Опадів не прогнозують, небо буде ясним.

Вранці стане трохи тепліше — близько -6 °C, але холодний вітер створюватиме відчуття -10 °C.

Удень температура підніметься до -1 °C, а відчуватиметься як -4 °C. Погода буде сухою, без снігу та дощу. Вітер послабшає до 5 м/с, що зробить перебування на вулиці комфортнішим.

Увечері стовпчики термометрів покажуть 0 °C. Відчутна температура становитиме близько -2 °C. Опадів не очікується, небо залишиться ясним.

Сонце зійде о 07:38, а зайде о 16:32. Тривалість світлового дня — 8 годин 54 хвилини.

Погода в Одесі. Фото: скриншот з meteoprog

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Ожеледиця.

Вітер західний, 7-12 м/с.

Температура вночі -11...-6 °С, вдень від +1...-4 °С.

На автошляхах області видимість добра, ожеледиця.

Погода в Одеській області. Фото: скриншот з meteoprog

Нагадаємо, через ожеледицю комунальні служби в Одесі перейшли на посилений режим роботи. Також ми писали, що полярник пояснив ризики для Одеси унаслідок танення льодовиків.