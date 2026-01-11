Слизькі дороги в Одесі: комунальники працюють у посиленому режимі

Комунальники прибирають вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Через ожеледицю комунальні служби в Одесі перейшли на посилений режим роботи. Містян просять бути обережними як за кермом, так і на пішохідних переходах.

Про це у неділю, 11 січня, повідомив очільник Одеської МВА Сергій Лисак.

Реклама

Читайте також:

Допис Сергія Лисака. Фото: скриншот з Telegram

Комунальники працюють без пауз

Для прибирання та обробки доріг у місті залучили понад 60 одиниць спецтехніки та близько 250 працівників. Вони очищають проїжджу частину, тротуари й спуски, а також посипають покриття протиожеледними матеріалами.

На багатьох ділянках доріг зберігається ожеледиця. Сергій Лисак закликав водіїв дотримуватися безпечної швидкості, не здійснювати різких маневрів і тримати дистанцію.

"Прошу водіїв та пішоходів бути максимально уважними та обережними. Бажаю усім спокійного завершення вихідних!" — написав Сергій Лисак.

Як безпечно пересуватися під час ожеледиці

Мешканцям радять носити взуття на рифленій підошві та уникати високих підборів. Ходити потрібно повільно, на напівзігнутих ногах, спираючись на всю стопу.

Переходячи дорогу, не варто бігти — гальмівний шлях авто на снігу значно довший. На зупинках краще стояти якомога далі від проїжджої частини. Руки не слід тримати в кишенях, а на сходах потрібно триматися за поручні.

Вагітним жінкам радять виходити з дому лише у супроводі.

Куди звертатися в разі небезпеки

Рятувальна служба — 101

Швидка допомога — 103

Поліція — 102

Міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01

Нагадаємо, у неділю, 11 січня, в Одесі соціальний транспорт не виходитиме на лінію. Також ми писали, що міські школи переходять на дистанційне навчання.