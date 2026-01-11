Скользкие дороги в Одессе: коммунальщики работают в усиленном режиме

Коммунальщики убирают улицы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Из-за гололеда коммунальные службы в Одессе перешли на усиленный режим работы. Горожан просят быть осторожными как за рулем, так и на пешеходных переходах.

Об этом в воскресенье, 11 января, сообщил глава Одесской ГВА Сергей Лысак.

Коммунальщики работают без пауз

Для уборки и обработки дорог в городе привлекли более 60 единиц спецтехники и около 250 работников. Они очищают проезжую часть, тротуары и спуски, а также посыпают покрытие противогололедными материалами.

На многих участках дорог сохраняется гололедица. Сергей Лысак призвал водителей соблюдать безопасную скорость, не совершать резких маневров и держать дистанцию.

"Прошу водителей и пешеходов быть максимально внимательными и осторожными. Желаю всем спокойного завершения выходных!" — написал Сергей Лысак.

Как безопасно передвигаться во время гололеда

Жителям советуют носить обувь на рифленой подошве и избегать высоких каблуков. Ходить нужно медленно, на полусогнутых ногах, опираясь на всю стопу.

Переходя дорогу, не стоит бежать — тормозной путь авто на снегу значительно длиннее. На остановках лучше стоять как можно дальше от проезжей части. Руки не следует держать в карманах, а на лестнице нужно держаться за поручни.

Беременным женщинам советуют выходить из дома только в сопровождении.

Куда обращаться в случае опасности

Спасательная служба — 101

Скорая помощь — 103

Полиция — 102

Городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01

Напомним, в воскресенье, 11 января, в Одессе социальный транспорт не будет выходить на линию. Также мы писали, что городские школы переходят на дистанционное обучение.