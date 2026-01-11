Скользкие дороги в Одессе: коммунальщики работают в усиленном режиме

Гололедица в Одессе — на дорогах работает спецтехника
Из-за гололеда коммунальные службы в Одессе перешли на усиленный режим работы. Горожан просят быть осторожными как за рулем, так и на пешеходных переходах.
Об этом в воскресенье, 11 января, сообщил глава Одесской ГВА Сергей Лысак.
Коммунальщики работают без пауз
Для уборки и обработки дорог в городе привлекли более 60 единиц спецтехники и около 250 работников. Они очищают проезжую часть, тротуары и спуски, а также посыпают покрытие противогололедными материалами.
На многих участках дорог сохраняется гололедица. Сергей Лысак призвал водителей соблюдать безопасную скорость, не совершать резких маневров и держать дистанцию.
"Прошу водителей и пешеходов быть максимально внимательными и осторожными. Желаю всем спокойного завершения выходных!" — написал Сергей Лысак.
Как безопасно передвигаться во время гололеда
Жителям советуют носить обувь на рифленой подошве и избегать высоких каблуков. Ходить нужно медленно, на полусогнутых ногах, опираясь на всю стопу.
Переходя дорогу, не стоит бежать — тормозной путь авто на снегу значительно длиннее. На остановках лучше стоять как можно дальше от проезжей части. Руки не следует держать в карманах, а на лестнице нужно держаться за поручни.
Беременным женщинам советуют выходить из дома только в сопровождении.
- Куда обращаться в случае опасности
- Спасательная служба — 101
- Скорая помощь — 103
- Полиция — 102
- Городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01
Напомним, в воскресенье, 11 января, в Одессе социальный транспорт не будет выходить на линию. Также мы писали, что городские школы переходят на дистанционное обучение.
