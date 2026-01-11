Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Мороз отпустит — в Одессе завтра кратковременно потеплеет

Мороз отпустит — в Одессе завтра кратковременно потеплеет

Ua ru
Дата публикации 11 января 2026 16:53
Погода в Одессе 12 января без снега и с потеплением
Женщина идет по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Завтра, 12 января, в Одессе сохранится морозная погода, но без снега и осадков. Уже вечером температура поднимется до нуля градусов. Однако на дорогах будет наблюдаться гололедица.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама
Читайте также:
Мороз відпустить — в Одесі завтра короткочасно потеплішає - фото 1
Предупреждение о гололедице. Фото: Гидрометцентр Черного и Азовского морей

Какой будет погода в Одессе

В ночь на понедельник температура воздуха в Одессе опустится до -7 °C, а будет ощущаться как -11 °C. Осадков не прогнозируют, небо будет ясным.

Утром станет немного теплее — около -6 °C, но холодный ветер будет создавать ощущение -10 °C.

Днем температура поднимется до -1 °C, а будет ощущаться как -4 °C. Погода будет сухой, без снега и дождя. Ветер ослабеет до 5 м/с, что сделает пребывание на улице более комфортным.

Вечером столбики термометров покажут 0 °C. Ощутимая температура составит около -2 °C. Осадков не ожидается, небо останется ясным.

Солнце взойдет в 07:38, а зайдет в 16:32. Продолжительность светового дня - 8 часов 54 минуты.

Мороз відпустить — в Одесі завтра короткочасно потеплішає - фото 1
Погода в Одессе. Фото: скриншот с meteoprog

Погода в Одесской области

  • Переменная облачность. Без существенных осадков. Гололедица.
  • Ветер западный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью -11...-6 °С, днем от +1...-4 °С.
  • На автодорогах области видимость хорошая, гололедица.
Одесу накриє сильний мороз і сніг — прогноз погоди від синоптиків - фото 2
Погода в Одесской области. Фото: скриншот с meteoprog

Напомним, из-за гололеда коммунальные службы в Одессе перешли на усиленный режим работы. Также мы писали, что полярник объяснил риски для Одессы вследствие таяния ледников.

погода Одесса Одесская область зима морозы Новости Одессы
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации