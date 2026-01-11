Погода в Одессе 12 января без снега и с потеплением

Женщина идет по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Завтра, 12 января, в Одессе сохранится морозная погода, но без снега и осадков. Уже вечером температура поднимется до нуля градусов. Однако на дорогах будет наблюдаться гололедица.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Предупреждение о гололедице. Фото: Гидрометцентр Черного и Азовского морей

Какой будет погода в Одессе

В ночь на понедельник температура воздуха в Одессе опустится до -7 °C, а будет ощущаться как -11 °C. Осадков не прогнозируют, небо будет ясным.

Утром станет немного теплее — около -6 °C, но холодный ветер будет создавать ощущение -10 °C.

Днем температура поднимется до -1 °C, а будет ощущаться как -4 °C. Погода будет сухой, без снега и дождя. Ветер ослабеет до 5 м/с, что сделает пребывание на улице более комфортным.

Вечером столбики термометров покажут 0 °C. Ощутимая температура составит около -2 °C. Осадков не ожидается, небо останется ясным.

Солнце взойдет в 07:38, а зайдет в 16:32. Продолжительность светового дня - 8 часов 54 минуты.

Погода в Одессе. Фото: скриншот с meteoprog

Погода в Одесской области

Переменная облачность. Без существенных осадков. Гололедица.

Ветер западный, 7-12 м/с.

Температура ночью -11...-6 °С, днем от +1...-4 °С.

На автодорогах области видимость хорошая, гололедица.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот с meteoprog

Напомним, из-за гололеда коммунальные службы в Одессе перешли на усиленный режим работы. Также мы писали, что полярник объяснил риски для Одессы вследствие таяния ледников.