Погода в Одесі 19 січня: мороз і мінлива хмарність

Морози не відступають — якою буде погода в Одесі завтра
У понеділок, 19 січня, Одесу знову накриє мороз. Попри мінливу хмарність, температура залишатиметься нижчою за нуль протягом усього дня.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
Уночі в Одесі стовпчики термометрів опустяться до -7 °C, а через вітер температура відчуватиметься як -12 °C. Опадів не прогнозують, проте північно-східний вітер посилюватиме відчуття холоду.
Вранці мороз збережеться — -7 °C, із відчуттям -11 °C. Повітря буде вологим, а небо — з мінливою хмарністю. Опадів синоптики не обіцяють.
Удень трохи потеплішає до -2 °C, однак вітер і далі створюватиме відчуття -6 °C. Сонце час від часу з’являтиметься з-за хмар, але справжнього тепла це не принесе.
Увечері температура знизиться до -3 °C, а відчуватиметься як -6 °C. Опадів не буде, але на дорогах можливе утворення слизьких ділянок.
Схід сонця в Одесі відбудеться о 07:33, захід — о 16:41. Тривалість світлового дня становитиме трохи понад 9 годин.
Погода в Одеській області
- Хмарно з проясненнями.
- Без істотних опадів.
- Місцями ожеледиця.
- Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
- Температура вночі -13...-8 °C, вдень -7...-2 °C.
- На автошляхах області видимість добра, місцями ожеледиця.
Нагадаємо, на Одещині зафіксували температурний рекорд цього сезону. Також ми показували, який вигляд має замерзлий пляж Ланжерон.
Читайте Новини.LIVE!