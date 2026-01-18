Відео
Головна Одеса Морози не відступають — якою буде погода в Одесі завтра

Морози не відступають — якою буде погода в Одесі завтра

Ua ru
Дата публікації: 18 січня 2026 16:36
Погода в Одесі 19 січня: мороз і мінлива хмарність
Люди йдуть містом. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У понеділок, 19 січня, Одесу знову накриє мороз. Попри мінливу хмарність, температура залишатиметься нижчою за нуль протягом усього дня.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Погода в Одесі

Уночі в Одесі стовпчики термометрів опустяться до -7 °C, а через вітер температура відчуватиметься як -12 °C. Опадів не прогнозують, проте північно-східний вітер посилюватиме відчуття холоду.

Вранці мороз збережеться — -7 °C, із відчуттям -11 °C. Повітря буде вологим, а небо — з мінливою хмарністю. Опадів синоптики не обіцяють.

Удень трохи потеплішає до -2 °C, однак вітер і далі створюватиме відчуття -6 °C. Сонце час від часу з’являтиметься з-за хмар, але справжнього тепла це не принесе.

Увечері температура знизиться до -3 °C, а відчуватиметься як -6 °C. Опадів не буде, але на дорогах можливе утворення слизьких ділянок.

Схід сонця в Одесі відбудеться о 07:33, захід — о 16:41. Тривалість світлового дня становитиме трохи понад 9 годин.

Морози не відступають — якою буде погода в Одесі завтра - фото 1
Погода в Одесі. Фото: скриншот з meteoprog

Погода в Одеській області

  • Хмарно з проясненнями. 
  • Без істотних опадів. 
  • Місцями ожеледиця.
  • Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі -13...-8 °C, вдень -7...-2 °C.
  • На автошляхах області видимість добра, місцями ожеледиця.
Морози не відступають — якою буде погода в Одесі завтра - фото 2
Погода в Одеській області. Фото: скриншот з meteoprog

Нагадаємо, на Одещині зафіксували температурний рекорд цього сезону. Також ми показували, який вигляд має замерзлий пляж Ланжерон.

Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
