Погода в Одессе 19 января: мороз и переменная облачность

В понедельник, 19 января, Одессу снова накроет мороз. Несмотря на переменную облачность, температура будет оставаться ниже нуля в течение всего дня.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Ночью в Одессе столбики термометров опустятся до -7 °C, а из-за ветра температура будет ощущаться как -12 °C. Осадков не прогнозируют, однако северо-восточный ветер будет усиливать ощущение холода.

Утром мороз сохранится — -7 °C, с ощущением -11 °C. Воздух будет влажным, а небо — с переменной облачностью. Осадков синоптики не обещают.

Днем немного потеплеет до -2 °C, однако ветер и дальше будет создавать ощущение -6 °C. Солнце время от времени будет появляться из-за облаков, но настоящего тепла это не принесет.

Вечером температура снизится до -3 °C, а будет ощущаться как -6 °C. Осадков не будет, но на дорогах возможно образование скользких участков.

Восход солнца в Одессе состоится в 07:33, заход — в 16:41. Продолжительность светового дня составит чуть более 9 часов.

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Местами гололедица.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью -13...-8 °C, днем -7...-2 °C.

На автодорогах области видимость хорошая, местами гололедица.

