Главная Одесса Морозы не отступают — какой будет погода в Одессе завтра

Морозы не отступают — какой будет погода в Одессе завтра

Ua ru
Дата публикации 18 января 2026 16:36
Погода в Одессе 19 января: мороз и переменная облачность
Люди идут по городу. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В понедельник, 19 января, Одессу снова накроет мороз. Несмотря на переменную облачность, температура будет оставаться ниже нуля в течение всего дня.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Погода в Одессе

Ночью в Одессе столбики термометров опустятся до -7 °C, а из-за ветра температура будет ощущаться как -12 °C. Осадков не прогнозируют, однако северо-восточный ветер будет усиливать ощущение холода.

Утром мороз сохранится — -7 °C, с ощущением -11 °C. Воздух будет влажным, а небо — с переменной облачностью. Осадков синоптики не обещают.

Днем немного потеплеет до -2 °C, однако ветер и дальше будет создавать ощущение -6 °C. Солнце время от времени будет появляться из-за облаков, но настоящего тепла это не принесет.

Вечером температура снизится до -3 °C, а будет ощущаться как -6 °C. Осадков не будет, но на дорогах возможно образование скользких участков.

Восход солнца в Одессе состоится в 07:33, заход — в 16:41. Продолжительность светового дня составит чуть более 9 часов.

Морози не відступають — якою буде погода в Одесі завтра - фото 1
Погода в Одессе. Фото: скриншот с meteoprog

Погода в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Местами гололедица.
  • Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью -13...-8 °C, днем -7...-2 °C.
  • На автодорогах области видимость хорошая, местами гололедица.
Морози не відступають — якою буде погода в Одесі завтра - фото 2
Погода в Одесской области. Фото: скриншот с meteoprog

Напомним, в Одесской области зафиксировали температурный рекорд этого сезона. Также мы показывали, как выглядит замерзший пляж Ланжерон.

погода Одесса Одесская область морозы Новости Одессы прогноз погоды
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
