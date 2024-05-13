Може бути гучно — в Одесі знайшли боєприпас Другої світової

Рятувальники сьогодні знищать боєприпас. Ілюстративне фото: ДСНС Одещини

В Приморському районі Одеси знайшли боєприпас Другої світової війни. Вибухонебезпечний предмет рятувальники планують сьогодні вилучити та знешкодити.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

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Що саме знайшли

За інформацією відомства, артснаряди виявили в Приморському районі Одеси на вул. Градоначальницькій. Там знайшли один зенітний постріл калібру 23 мм.

Рятувальники нагадують, що вибухонебезпечні предмети становлять загрозу життю людини та оточення. До них належать: артилерійські снаряди, реактивні та інженерні міни, авіабомби, детонатори, ручні гранати, набої різних видів. Їх можна виявити на землі у лісі, на полі після розмиву ґрунту дощовими водами, а також на дні річок.

Що робити, якщо знайшли боєприпас

Якщо вибуховий снаряд пролежав у землі десятки років і не вибухнув, це не означає, що він безпечний. Навпаки, він стає більш небезпечним та може вибухнути від тертя, іскри чи удару.

Слід відійти від предмета на безпечну відстань, попередити перехожих та зателефонувати "101" або "102".

Вибухонебезпечні предмети на Одещині

Нагадаємо, що в Одеській області знайшли аж п’ять артснарядів Другої світової війни. Всі снаряди були вилучені та знищені рятувальниками у суботу, 11 травня.



Ми писали раніше, на території одного із сіл Одеської області жителі звернулися до рятувальників через небезпечну знахідку. Там виявили цілий арсенал боєприпасів часів Другої світової війни.

Додамо, що 7 травня на узбережжя Одещини штормом винесло якірну міну. Її оперативно знешкодили фахівці спеціального підрозділу Військово-Морських сил шляхом контрольованого підриву.