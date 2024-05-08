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На Одещині лунатимуть вибухи — знайдений арсенал Другої світової

8 травня 2024 16:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
На Одещині лунатимуть вибухи — знайдений арсенал Другої світової
Співробітники ДСНС будуть знищувати боєприпаси на Одещині. Ілюстративне фото: ДСНС Одещини
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

На території одного з сіл Одеської області жителі звернулись до рятувальників через небезпечну знахідку. Там виявили цілий арсенал боєприпасів часів Другої Світової війни. 

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України в Одеській області.

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Що саме знайшли

В Одеській області у селі Вигода по вул. Енергетиків було виявлено загалом 12 боєприпасів:

  • артснаряди калібру 80 мм — 7 одиниць, 
  • артснаряди калібру 90 мм, 50 мм та 30 мм — по 1 одиниці,
  • мінометна міна 50 мм — 1 шт.
  • граната Ф1 — 1 шт.

"Вилучення та знищення групою піротехнічних робіт заплановано на сьогодні", — повідомили відомстві.

Вибухонебезпечні предмети на Одещині

Ми раніше писали, що вчора, 7 травня, на узбережжя Одещини штормом винесло якірну міну.  Її оперативно знешкодили фахівці спеціального підрозділу Військово-Морських Сил шляхом контрольованого підриву.

Також ми повідомляли, що правоохоронці викрили 36-річного жителя Одеської області у торгівлі боєприпасами. Чоловіка затримали під час того, як він намагався продати гранату разом із запалом до неї.

Додамо, що житель Одеської області вирішив прихопити із собою "трофеї" із зони бойових дій. Чоловік привіз додому цілий арсенал зброї, частину з якого згодом продав клієнту за 6,5 тисяч гривень

Одеса
війна
ДСНС
вибух
Одеська область
боєприпаси
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