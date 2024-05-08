В Одесской области будут раздаваться взрывы — найден арсенал Второй мировой
На территории одного из сел Одесской области жители обратились к спасателям из-за опасной находки. Там был обнаружен целый арсенал боеприпасов времен Второй мировой войны.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.
Что именно нашли
В Одесской области, в селе Выгода, на ул. Энергетиков, было обнаружено в общей сложности 12 боеприпасов:
- артснаряды калибра 80 мм — 7 единиц,
- артснаряды калибра 90 мм, 50 мм и 30 мм — по 1 единице,
- минометная мина 50 мм — 1 шт.
- граната Ф1 — 1 шт.
"Извлечение и уничтожение группой пиротехнических работ запланировано на сегодня", — сообщили в ведомстве.
Взрывоопасные предметы в Одесской области
Мы ранее писали, что вчера, 7 мая, на побережье Одесчины штормом вынесло якорную мину. Ее оперативно обезвредили специалисты специального подразделения Военно-морских сил путем контролируемого подрыва.
Также мы сообщали, что правоохранители уличили 36-летнего жителя Одесской области в торговле боеприпасами. Мужчину задержали во время того, как он пытался продать гранату вместе с запалом к ней.
Житель Одесской области решил прихватить с собой "трофеи" из зоны боевых действий. Мужчина привез домой целый арсенал оружия, часть из которого впоследствии продал клиенту за 6,5 тысячи гривен.
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