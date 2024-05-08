В Одесской области будут раздаваться взрывы — найден арсенал Второй мировой

Сотрудники ГСЧС будут уничтожать боеприпасы в Одесской области. Иллюстративное фото: ГСЧС Одесчины

На территории одного из сел Одесской области жители обратились к спасателям из-за опасной находки. Там был обнаружен целый арсенал боеприпасов времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

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В Одесской области, в селе Выгода, на ул. Энергетиков, было обнаружено в общей сложности 12 боеприпасов:

артснаряды калибра 80 мм — 7 единиц,

артснаряды калибра 90 мм, 50 мм и 30 мм — по 1 единице,

минометная мина 50 мм — 1 шт.

граната Ф1 — 1 шт.

"Извлечение и уничтожение группой пиротехнических работ запланировано на сегодня", — сообщили в ведомстве.

Взрывоопасные предметы в Одесской области

Мы ранее писали, что вчера, 7 мая, на побережье Одесчины штормом вынесло якорную мину. Ее оперативно обезвредили специалисты специального подразделения Военно-морских сил путем контролируемого подрыва.

Также мы сообщали, что правоохранители уличили 36-летнего жителя Одесской области в торговле боеприпасами. Мужчину задержали во время того, как он пытался продать гранату вместе с запалом к ней.

Житель Одесской области решил прихватить с собой "трофеи" из зоны боевых действий. Мужчина привез домой целый арсенал оружия, часть из которого впоследствии продал клиенту за 6,5 тысячи гривен.