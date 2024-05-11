Відгуки Другої світової війни — на Одещині знайшли артснаряди

Рятувальники вилучають небезпечні предмети. Фото: ДСНС

В Одеській області знайшли аж п’ять артснарядів Другої світової війни. Вибухонебезпечні предмети планують сьогодні вилучити та знешкодити.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

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За інформацією відомства, артснаряди виявили:

в Одеському районі, за межами села Нова Долина – три артснаряди калібру 82 мм. Вилучення і знищення заплановані на сьогодні.

в Ізмаїльському районі, у місті Вилкове – один вибухонебезпечний предмет калібру 76 мм, його уже знешкодили.

У Роздільнянському районі, у селі Лучинське, також виявили один артснаряд калібру 45 мм. Його теж вилучили й знищили.

Рятувальники нагадують, що вибухонебезпечні предмети становлять загрозу життю людини та оточуючих. До них належать: артилерійські снаряди, реактивні та інженерні міни, авіабомби, детонатори, ручні гранати, набої різних видів.

Їх можна виявити на землі у лісі, на полі після розмиву ґрунту дощовими водами, а також на дні річок.

Якщо вибуховий снаряд пролежав в землі десятки років і не вибухнув, це не означає, що він безпечний. Навпаки, він стає більш небезпечним та може вибухнути від тертя, іскри чи удару.

Слід відійти від предмета на безпечну відстань, попередити перехожих та зателефонувати "101" або "102".

Вибухонебезпечні предмети на Одещині

Нагадаємо, на території одного із сіл Одеської області жителі звернулись до рятувальників через небезпечну знахідку. Там виявили цілий арсенал боєприпасів часів Другої Світової війни.

Ми раніше писали, що, 7 травня, на узбережжя Одещини штормом винесло якірну міну. Її оперативно знешкодили фахівці спеціального підрозділу Військово-Морських Сил шляхом контрольованого підриву.

Також ми повідомляли, що правоохоронці викрили 36-річного жителя Одеської області у торгівлі боєприпасами. Чоловіка затримали під час того, як він намагався продати гранату разом із запалом до неї.