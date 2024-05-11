Отголоски Второй мировой войны — на Одесчине нашли артснаряды

Спасатели изымают опасные предметы. Фото: ГСЧС

В Одесской области нашли пять артснарядов Второй мировой войны. Взрывоопасные предметы планируют сегодня изъять и обезвредить.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

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По информации ведомства, артснаряды обнаружили:

в Одесском районе, за пределами села Новая Долина — три артснаряда калибра 82 мм. Удаление и уничтожение запланированы на сегодня.

в Измаильском районе, в городе Вилково — один взрывоопасный предмет калибра 76 мм, его уже обезвредили.

В Раздельнянском районе, в селе Лучинское, также был обнаружен один артснаряд калибра 45 мм. Его тоже изъяли и уничтожили.

Спасатели напоминают, что взрывоопасные предметы представляют угрозу жизни человека и окружающих. К ним относятся: артиллерийские снаряды, реактивные и инженерные мины, авиабомбы, детонаторы, ручные гранаты, патроны разных видов.

Их можно обнаружить на земле в лесу, на поле после размыва почвы дождевыми водами, а также на дне рек.

Если взрывной снаряд пролежал в земле десятки лет и не разорвался, это не значит, что он безопасен. Напротив, он становится опаснее и может взорваться от трения, искры или удара.

Следует отойти от предмета на безопасное расстояние, предупредить прохожих и позвонить по телефону "101" или "102".

Взрывоопасные предметы в Одесской области

Напомним, на территории одного из сел Одесской области жители обратились к спасателям из-за опасной находки. Там был обнаружен целый арсенал боеприпасов времен Второй мировой войны.

Мы ранее писали, что 7 мая на побережье Одесчины штормом вынесло якорную мину. Ее оперативно обезвредили специалисты специального подразделения Военно-Морских Сил путем контролируемого подрыва.

Также мы сообщали, что правоохранители разоблачили 36-летнего жителя Одесской области в торговле боеприпасами. Мужчину задержали во время того, как он пытался продать гранату вместе с запалом к ней.