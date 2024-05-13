Может быть громко — в Одессе нашли боеприпас Второй мировой

Спасатели сегодня уничтожат боеприпас. Иллюстративное фото: ГСЧС Одесчины

В Приморском районе Одессы обнаружили боеприпас Второй мировой войны. Взрывоопасный спасательный предмет планируют сегодня изъять и обезвредить.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

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Что именно нашли

По информации ведомства, артснаряды обнаружили в Приморском районе Одессы по ул. Градоначальницкой. Там был найден один зенитный выстрел калибра 23 мм.

Спасатели напоминают, что взрывоопасные предметы представляют угрозу жизни человека и оцепления. К ним относятся артиллерийские снаряды, реактивные и инженерные мины, авиабомбы, детонаторы, ручные гранаты, патроны разных видов. Их можно обнаружить на земле в лесу, на поле после размыва почвы дождевыми водами, а также на дне рек.

Что делать, если обнаружили боеприпас

Если взрывной снаряд пролежал в земле десятки лет и не разразился, это не значит, что он безопасен. Напротив, он становится опаснее и может взорваться от трения, искры или удара.

Следует отойти от предмета на безопасное расстояние, предупредить прохожих и позвонить по телефону "101" или "102".

Взрывоопасные предметы в Одесской области

Напомним, что в Одесской области нашли пять артснарядов Второй мировой войны. Все снаряды были изъяты и уничтожены спасателями в субботу, 11 мая.



Мы писали ранее, на территории одного из сел Одесской области жители обратились к спасателям из-за опасной находки. Там был обнаружен целый арсенал боеприпасов времен Второй мировой войны.

Добавим, что 7 мая на побережье Одесчины штормом вынесло якорную мину. Ее оперативно обезвредили специалисты специального подразделения Военно-Морских сил путем контролируемого подрыва.