Графіки відключень в Одесі - чи буде завтра світло, ДТЕК та Укренерго

Можливі обмеження — графіки відключень світла в Одесі завтра
Ситуація в енергосистемі України досі залишається нестабільною та може змінюватись. Проте завтра, 22 квітня, в Одесі вводити обмеження подачі світла поки не планують.
Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.
Споживання електроенергії знизилось
Споживання електроенергії знизилось. Сьогодні, 21 квітня, його рівень був на 12,6% меншим, ніж у п’ятницю. Причина — утримання теплої і сонячної погоди на всій території України, що зумовлює зменшення енергоспоживання із загальної мережі.
Де дізнатися графіки
Якщо відключення все ж запровадять, то енергетики попередять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.
Як дізнатися час відновлення світла
Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електрики у квітні. А також про відключення води в Одесі сьогодні.
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