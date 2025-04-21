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Можливі обмеження — графіки відключень світла в Одесі завтра

21 квітня 2025 20:51
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Графіки відключень в Одесі - чи буде завтра світло, ДТЕК та Укренерго
Одеса вночі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Ситуація в енергосистемі України досі залишається нестабільною та може змінюватись. Проте завтра, 22 квітня, в Одесі вводити обмеження подачі світла поки не планують.

Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.

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Споживання електроенергії знизилось

Споживання електроенергії знизилось. Сьогодні, 21 квітня, його рівень був на 12,6% меншим, ніж у п’ятницю. Причина — утримання теплої і сонячної погоди на всій території України,  що зумовлює зменшення енергоспоживання із загальної мережі. 

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж запровадять, то енергетики попередять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електрики у квітні. А також про відключення води в Одесі сьогодні.

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