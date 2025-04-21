Графики отключений в Одессе — будет ли завтра свет, ДТЭК и Укрэнерго

Возможные ограничения — графики отключений света в Одессе завтра
Ситуация в энергосистеме Украины до сих пор остается нестабильной и может меняться. Однако завтра, 22 апреля, в Одессе вводить ограничения подачи света пока не планируют.
Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничении.
Потребление электроэнергии снизилось
Потребление электроэнергии снизилось. Сегодня, 21 апреля, его уровень был на 12,6% меньше, чем в пятницу. Причина — содержание теплой и солнечной погоды на всей территории Украины, что приводит к уменьшению энергопотребления из общей сети.
Где узнать графики
Если отключения все же введут, то энергетики предупредят заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, недавно мы писали о стоимости электричества в апреле. А также об отключении воды в Одессе сегодня.
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