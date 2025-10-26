Відео
Україна
Мультикультурні тижні в Одесі — нова розвага для туристів

Мультикультурні тижні в Одесі — нова розвага для туристів

Ua ru
Дата публікації: 26 жовтня 2025 19:20
Оновлено: 19:16
Мультикультурні тижні в Одесі приваблюють туристів цілий рік
Фестиваль Молдавської культури в Одесі. Фото: Новини.LIVE

В Одесі впроваджують новий формат подієвого туризму — мультикультурні тижні. Замість сезонних фестивалів місто пропонує низку тематичних подій, які тривають увесь рік. Такий підхід допомагає підтримувати інтерес відвідувачів навіть після завершення пляжного сезону та розвивати регіональний туризм.

Про це Новини.LIVE розповів директор департаменту культури, міжнародного співробітництва та маркетингу Іван Ліптуга.

Читайте також:

Нова розвага

Одеса активно впроваджує концепцію мультикультурних тижнів — серій заходів, присвячених культурі різних народів, які живуть у регіоні. Вони не позиціонуються як фестивалі, але фактично виконують цю функцію, створюючи причини для приїзду до міста поза піковим сезоном.

"Ми проводимо мультикультурні тижні — це низки заходів, що тривають потижнево. Наприклад, зараз тиждень єврейської культури, далі буде болгарської. Це теж туристичний продукт, який привертає увагу гостей із різних регіонів", — пояснив Іван Ліптуга.

В Одесі впроваджують нову розвагу для туристів
Іван Ліптуга під час зйомки. Фото: Новини.LIVE

За його словами, такий формат допомагає Одесі залишатися туристичним центром навіть узимку. Люди приїжджають не лише "до моря", а й за емоціями, культурою та гастрономією. Особливою популярністю користується Бессарабія — регіон, де працюють близько 30 об’єктів, що пропонують дегустації вин і локальних продуктів. Осінньо-зимовий період стає майданчиком для нових форматів — від подієвого туризму до гастрономічних маршрутів. Ліптуга вважає, що якщо Одеса зможе сформувати імідж міста, куди їдуть не лише "влітку до моря", а й "взимку за атмосферою", це зробить її туристичну модель стійкішою.

Нагадаємо, ми повідомляли, що, попри брак іноземних туристів, в Одесу на відпочинок приїздили багато українців. Також ми писали про те, як під час війни змінився туристичний сезон в Одесі.

Одеса туристи відпочинок Одеська область Новини Одеси туризм
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
