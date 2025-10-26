Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Мультикультурные недели в Одессе — новое развлечение для туристов

Мультикультурные недели в Одессе — новое развлечение для туристов

Ua ru
Дата публикации 26 октября 2025 19:20
обновлено: 19:16
Мультикультурные недели в Одессе привлекают туристов круглый год
Фестиваль Молдавской культуры в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В Одессе внедряют новый формат событийного туризма — мультикультурные недели. Вместо сезонных фестивалей город предлагает ряд тематических событий, которые продолжаются весь год. Такой подход помогает поддерживать интерес посетителей даже после завершения пляжного сезона и развивать региональный туризм.

Об этом Новини.LIVE рассказал директор департамента культуры, международного сотрудничества и маркетинга Иван Липтуга.

Реклама
Читайте также:

Новое развлечение

Одесса активно внедряет концепцию мультикультурных недель — серий мероприятий, посвященных культуре разных народов, живущих в регионе. Они не позиционируются как фестивали, но фактически выполняют эту функцию, создавая причины для приезда в город вне пикового сезона.

"Мы проводим мультикультурные недели — это ряд мероприятий, которые продолжаются понедельно. Например, сейчас неделя еврейской культуры, дальше будет болгарской. Это тоже туристический продукт, который привлекает внимание гостей из разных регионов", — пояснил Иван Липтуга.

В Одесі впроваджують нову розвагу для туристів
Иван Липтуга во время съемки. Фото: Новини.LIVE

По его словам, такой формат помогает Одессе оставаться туристическим центром даже зимой. Люди приезжают не только "к морю", но и за эмоциями, культурой и гастрономией. Особой популярностью пользуется Бессарабия — регион, где работают около 30 объектов, предлагающих дегустации вин и локальных продуктов. Осенне-зимний период становится площадкой для новых форматов — от событийного туризма до гастрономических маршрутов. Липтуга считает, что если Одесса сможет сформировать имидж города, куда едут не только "летом к морю", но и "зимой за атмосферой", это сделает ее туристическую модель более устойчивой.

Напомним, мы сообщали, что, несмотря на нехватку иностранных туристов, в Одессу на отдых приезжали много украинцев. Также мы писали о том, как во время войны сменился туристический сезон в Одессе.

Одесса туристы отдых Одесская область Новости Одессы туризм
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации