Мультикультурные недели в Одессе привлекают туристов круглый год

Фестиваль Молдавской культуры в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В Одессе внедряют новый формат событийного туризма — мультикультурные недели. Вместо сезонных фестивалей город предлагает ряд тематических событий, которые продолжаются весь год. Такой подход помогает поддерживать интерес посетителей даже после завершения пляжного сезона и развивать региональный туризм.

Об этом Новини.LIVE рассказал директор департамента культуры, международного сотрудничества и маркетинга Иван Липтуга.

Новое развлечение

Одесса активно внедряет концепцию мультикультурных недель — серий мероприятий, посвященных культуре разных народов, живущих в регионе. Они не позиционируются как фестивали, но фактически выполняют эту функцию, создавая причины для приезда в город вне пикового сезона.

"Мы проводим мультикультурные недели — это ряд мероприятий, которые продолжаются понедельно. Например, сейчас неделя еврейской культуры, дальше будет болгарской. Это тоже туристический продукт, который привлекает внимание гостей из разных регионов", — пояснил Иван Липтуга.

Иван Липтуга во время съемки. Фото: Новини.LIVE

По его словам, такой формат помогает Одессе оставаться туристическим центром даже зимой. Люди приезжают не только "к морю", но и за эмоциями, культурой и гастрономией. Особой популярностью пользуется Бессарабия — регион, где работают около 30 объектов, предлагающих дегустации вин и локальных продуктов. Осенне-зимний период становится площадкой для новых форматов — от событийного туризма до гастрономических маршрутов. Липтуга считает, что если Одесса сможет сформировать имидж города, куда едут не только "летом к морю", но и "зимой за атмосферой", это сделает ее туристическую модель более устойчивой.

