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На гуманітарній "швидкій" миколаївський медик їздить у ресторани: деталі скандалу

29 квітня 2023 20:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На гуманітарній "швидкій" миколаївський медик їздить у ресторани
Олег Іщенко направляється до авто. Фото: скриншот з відео
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У Миколаєві розгорівся скандал із гуманітарним авто. Директор одного з медзакладів міста на кареті "швидкої", яку надали західні партнери для потреб міста, їздить у ресторан.

Про це Новини.LIVE дізналося від місцевих ЗМІ.

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За інформацією кореспондентів, директор пологового будинку №3 у Миколаєві катається на кареті швидкої, отриманої, як гуманітарна допомога. Так, керівник медзакладу їздив на ній у ресторан.

"Біля одного з ресторанів нашого міста стоїть швидка. Швидка, яку, як я розумію, доставили як волонтерську допомогу", — зазначає місцевий журналіст.

Журналісти встановили, що до авто сів директор міського пологового будинку Олег Іщенко.

Своєю чергою сам Іщенко підтверджує, що це був він. За його словами, він не мав іншого транспортного засобу, тому скористався швидкою.

Нагадаємо, що це вже не перший інцидент з гуманітарними автівками. Днями раніше стало відомо, що одеський військком під час війни придбав авто у Європі представницького класу. Військовий задокументував транспортний засіб як "гуманітарну допомогу".

Також скандальний військком придбав під час війни віллу в Іспанії. Маєток у Марбелі Борисов придбав у грудні минулого року за 3 млн 950 тис. євро.

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